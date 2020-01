Un asco: denunció que encontró algo repugnante en su hamburguesa en un famoso local

Un joven sanjuanino vivió un desagradable momento el pasado domingo en el Patio de Comidas del Paseo San Juan. Nahuel Cardozo, denunció a través de las redes que encontró una mosca dentro de una hamburguesa de una famosa hamburguesería con varias sucursales en la provincia.

El joven, habló con Canal 13 y contó la situación. “Luego de hacer unas compras, decidimos ir a comer a un local en el patio de comidas del Hiper Libertad, con la desgracia de que cuando estaba por terminar la hamburguesa observé que en una de las orillas de la carne, tenía algo que me llamó la atención. Era algo de un color verdoso y al sacarlo, me di cuenta que era una mosca”, relató el denunciante.

Según contó el joven, al notar la presencia del insecto en su comida, reclamó a los empleados y la respuesta desde el local fue devolverle parte del dinero, unos $250 de los $620 que figuran en el ticket que publicó el joven, según contó a este medio. “No sé si era la solución, porque yo no sé si estoy o no enfermo. La salud no te la devuelven con 250 pesos”, dijo.

“La primer insinuación que me hicieron los empleados fue que estaba mintiendo, que eso lo había puesto yo y que no puede ser que este eso ahí. Claramente no tiene que estar, pero si pasa, demuestra la mala higiene del local. No sé si la mosca estaba ahí o ya venía anteriormente en la hamburguesa”, comentó Nahuel.

Tras el escrache que realizó en su cuenta de Facebook, Nahuel Cardozo, dijo que recibió muchos comentarios. “Muchas personas me dijeron que les había pasado algo similar, también por el tema de la higiene. En este patio de comidas ya se han visto cucarachas, ratas, etc. Otros me dicen que hagan la denuncia”, contó el muchacho. Lo cierto, es que otros usuarios, también opinaron que la denuncia de Nahuel era falsa y el escrache al local estaba armado.

Ahora, el joven, indicó que realizará la denuncia ante las autoridades de Defensa al Consumidor. “El alimento que yo recibí demuestra una falta total en la inocuidad de los alimentos que ellos están manipulando, para mi hay malas prácticas de manufactura. No sé si tienen las habilitaciones correspondientes, pero voy a hacer la denuncia que es en realidad lo que se tiene que hacer en estos casos”, sostuvo.

Cabe recordar que en enero del año pasado, el Patio de Comidas del Paseo, fue noticia por el video viral de una rata que fue filmada mientras se alimentaba en un rincón del lugar. El Video, provocó un escandalo en las redes y las autoridades de Salud Pública de la Provincia, decidieron clausurar varios locales del lugar, que fueron desinfectados y luego, nuevamente habilitados.