Alerta en San Juan por el hackeo de celulares a través de WhatsApp

El ex presidente del Foro de Abogado, Humberto Conti, viralizó una denuncia que encendió alarmas en la provincia. A través de redes sociales, contó que le hackearon su celular. La maniobra delictiva se realiza a través de WhastApp, y es una cadena que se alimenta a través de los contactos. El letrado, advirtió cómo evitar caer en la trampa, de la cual él ya es víctima.

Los piratas de la información actúan de la siguiente manera: a través de un celular, le piden a algún contacto que les envíe un código de seguridad que les llegará por SMS. Esta clave, es ni más ni menos que la habilitación para utilizar WhastApp con el número al que le llega el mensaje.

Una vez que la víctima envía el código a quien se lo solicita, este está habilitado a crear una cuenta con su número, anulando la del propietario de la línea. Es así como se adueñan de la información que tengan en WhatsApp para cometer otros delitos.

El ilícito no termina ahí. Los hackers aprovechan esta modalidad en una especie de círculo y a los contactos de la víctima también le solicitan el código para habilitar sus cuentas de WhatsApp en otros celulares y así seguir robando información.

A continuación, la difusión de Humberto Conti:

Me hackearon el celular el LUNES 20 DE ENERO. Les comento como fue: Me llegó un mensaje desde el celular de un contacto al que yo conocía pidiéndome que le reenvié un código que me había enviado como mensaje de SMS ...cuando le reenvié el mensaje mi cuenta quedo hackeada y desde ese momento ayer a las 8 de la mañana ya no puedo ingresar a mi cuenta de WHATSAPP y quien la está manejando en este momento envía mensajes como si fuera yo y pide que reenvíen el código...POR FAVOR NO HAGAN ESO y avisen en las redes que no reenvíen ni de la cuenta MIA ni de ninguna otra aun conocida que pida eso...por que ingresan en tu cuenta y roban tus datos....Esta mañana radiqué la denuncia en la un Fiscalía Federal del Dr. Maldonado para que se investigue el hecho... Sds. Humberto Conti