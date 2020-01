La Burguesía se defendió tras el escrache por una mosca en la hamburguesa

Tras el escrache de un cliente por una mosca en una hamburguesa que consumió en La Burguesía, los dueños del local, se defendieron en Canal 13. Nahuel Cardozo, denunció a través de las redes, que el fin de semana, compro un producto del local y encontró una mosca entre los ingredientes de la hamburguesa.

El joven, contó el hecho a través de sus redes y también en Canal 13. Por este motivo, Marcelo Lozano, uno de los dueños del local, aseguró que se pusieron a disposición del cliente tras el caso.

“Nosotros nos enteramos por casualidad de la nota. Nos pusimos en contacto con Nahuel que es el chico que ha hecho la denuncia, no lo conocíamos personalmente. Y queríamos ponernos a su disposición y de cualquier ente regulatorio municipal y provincial. Tenemos las habilitaciones correspondientes. Tenemos controles periódicos dentro del centro comercial y como marca, tenemos nuestro propio bromatólogo”, sostuvo uno de los socios del local.

“En nuestro equipo de capacitación, siempre hacemos mucho hincapié en las buenas prácticas de manufactura. Uno de los requisitos para trabajar en La Burguesía es contar con un curso de manipulación y si no lo tienen nosotros se los hacemos hacer a los chicos. Conocemos bastante sobre la manipulación de alimentos”, aseguró Lozano.

Sin embargo, el propietario, indicó que “nosotros no estamos exentos a que por ahí pasen estos casos que son un poco fortuitos. Un insecto externo nos puede llegar a perjudicar y hacer muchísimo daño. Nunca lo interpretamos como que podía ser un insecto nuestro. Sergio, otro de los dueños, estuvo el día del episodio y él estaba en la cocina. Dentro de la cocina es imposible que esté el insecto, tenemos premios por nuestras normas de limpieza”.

“Creo que le voy a dar una cuota de credibilidad y a tratar de no minimizar el hecho porque es algo que nos indigna muchísimo saber que un cliente nuestro puede estar perjudicado por un insecto. Conocemos las enfermedades que producen las moscas, las larvas etc. Pero nos parece que puede haber sido un insecto externo. Es muy difícil que un insecto no se haya ensuciado o calcinado en la plancha, aparte con el queso, el huevo, debería estar manchado al menos”, analizó el comerciante.

“Yo atino y creemos que ha caído desde afuera, porque hay moscas en el centro comercial hay moscas y hay que hacer algo con este tema. Luchar para que pongan una maquina externa de insectos o poner una nuestra, y a su vez nos ponemos totalmente a disposición del cliente. Si ha tenido un malestar o algo, que acuda a nosotros. Tenemos equipo de médicos que lo va a revisar y nos interesa muchísimo la salud de nuestros clientes”, concluyó Lozano.