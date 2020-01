La mamá de Ezequiel contó el momento del presunto abuso

Este jueves por la mañana Tamara, mamá de Ezequiel, converso con Canal 13 San Juan y, relató cómo fue el día en que encontró a su hijo inconsciente en su cama, notablemente dolida por la pérdida de su hijo, se expresó acerca del conocimiento que tiene del caso y, se refirió al padre y presunto abusador del niño.

Tras casi un mes y medio de agonía, este jueves falleció Ezequiel, un pequeño de 4 años que sufrió una brutal golpiza que le dejó daños irreversibles en su cerebro. Además, durante la internación constataron que tenía heridas que evidenciaban abusos sexuales de vieja data. Fue el 11 de diciembre del año pasado cuando la provincia se vio conmocionada por la llegada al hospital Rawson de este menor.

Noticias Relacionadas Murió el nene golpeado y abusado por su padre

Tamara, afirmó que su hijo había mejorado en esos días, sin embrago alrededor de las siete de la tarde del miércoles 22, comenzó a empeorar, hasta que a la noche entro en paro respiratorio y ya no resistió, “sufre un paro respiratorio y a las 12:45 fallece” confirma la madre.

Acerca del día en el que habría ocurrido los hechos, detalló que ese día ella había ido a un centro de salud con sus otros tres hijos y Ezequiel se quedó con su padre , y al volver, el hombre “se va a trabajar y me comenta que se había caído el niño pero que había tomado el té y se había dormido, estaba bien”, luego añade que “si el niño estaba en la cama nunca imagine, ni sospeche otra cosa, cuando él se va entro a verlo después de terminar de hacer la comida y lo hablo a Ezequiel para que comiera y él estaba inconsciente”

Noticias Relacionadas A una semana del brutal ataque, sigue la búsqueda del hombre que apuñaló a su ex pareja

“Habían veces que no se quería ir, que se quería quedar con los hermanos a jugar, Ezequiel era más de la casa” además él (por el padre) se vino hacer cargo del niño cuando tenía 2 años, el nene estaba más acostumbrado a mí, pero sin embrago, nunca fue violento con los niños, con ninguno, aclara Tamara y agrega que siempre fue igual con todos los hijos que tenían, “ese fue la única vez que él estuvo solo con el niño, porque siempre estábamos nosotros”

Cuando se le consultó si alguna vez noto algo fuera de lugar, que la haga sospechar que algo no andaba bien, dijo “nunca note nada raro, él me decía si le pasaba algo, si le dolía algo, era un niño entendido, que todo te decía” afirmó apenada Tamara.

En cuanto al padre, acusado de haber golpeado y abusado al niño, Tamara dijo que “ya no me dejaron verlo, estoy en la nada, no sé nada, después que a lo detuvieron no he tenido contacto con él”, también contó que “ese día solo estuvo el con el niño, él sabe si le pego, si no le pego, él sabe muy bien cómo fueron las cosas” dice la madre como queriendo buscar respuestas por parte del padre de Ezequiel.

Acerca de la versión de la abuela que afirmaba que Ezequiel tenía un cierto grado de temor hacía su padre, la mamá aseguró: “no le gustaba que lo retaran, ahora que lo veo desde otro punto, quizás era eso”, además de añadir que al descubrirse que quizás era un abuso se sorprendió porque nunca me espere esto, tengo muchas dudas, incluso todavía las tengo, confió en que se va a hacer justicia y se va a saber bien”.

Sobre la causa y el tema legal expreso que “me sorprendió de que haya habido abuso, de lo que dice el médico legista, supuestamente es presunto, es que yo no he leído nada, porque no me han mostrado nada cual ha sido en realidad el tipo de abuso que él ha sufrido, si fue con penetración”

Por último recordó a Ezequiel, sin poder controlar quebrarse, como el motivo de felicidad de la casa, el siempre hacía reír a los hermanos a todos, le agradezco a dios todos los años que me dio la bendición de haberlo tenido” expreso entre lágrimas la madre que perdió a su hijo y necesita respuestas de que paso, necesita que se haga justicia para poder hacer el duelo en paz.