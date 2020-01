Turistas: ¿Qué piensan de San Juan?

Debido a la gran apuesta por el turismo que la provincia viene realizando todos lados, grandes cantidades turistas venidos de todo el país vienen a conocer San Juan. Sus paisajes, sus costumbre, la amabilidad de su gente, al comida típica, el vino… ¿Qué es lo que más se llevan en su visita a estas tierras?

Jorge de Concordia, Entre Ríos, nos cuenta que “serán pocos los días para los lugares que queremos visitar”. El hombre se encuentra en la provincia pura y exclusivamente por placer, en calidad de turista al 100% y lo que más le gusta, sin dudarlo, fue la amabilidad de la gente.

Noticias Relacionadas El cuarteto pegará fuerte en la Fiesta de la Semilla y La Manzana

“Vine a cosechar uva y a tomar unos vinos, ya tomamos un vinito, y lo único que no comimos es una empanada” dice risueño un señor y nos cuenta que a pesar de no tener parientes en la provincia, decidieron venir porque hay muchas que quieren conocer, en cuanto a lo que más se lleva, en este caso el hombre generalizo diciendo que: "me gusta todo, cuando conoces un lugar, andas como loco por todos los lugares que vas conociendo, y muchas veces te da ganas de volver”

San Juan, es sin dudas, a la hora de decidir un lugar para vacacionar, una provincia fuerte, a tener en cuenta, por la gran oferta turística, con la que recibe a los visitantes (muchas veces internacionales), por sus vinos, sus comidas típicas, sus costumbres, pero por sobre todo por el calor de su gente.