Qué pasa con los costos de los trámites en el Registro Civil

Mario Parra, director del Registro Civil de la Provincia, destacó que no hubo aumento en las tarifas para realizar los diferentes trámites personales en el organismo.

El DNI cuesta $300 el común y $1500 el exprés

Pasaporte $1500 y $1650 el exprés.

Desde el mes de diciembre quienes tramitan su DNI pueden acceder a la versión digital de la documentación, al momento de hacer el trámite hay que aclarar que el solicitante lo desea tener para que se le de la habilitación correspondiente en el sistema. La habilitación con un código de este soporte llega vía mail para los solicitantes. En este caso el trámite a veces está listo en el mismo día.

Es común que en esta época del año en que muchos salen de vacaciones se incremente el trámite de DNI exprés sobre todo en jóvenes que pasaron los 15 años y no hicieron la renovación correspondiente, la gente cree que la renovación sigue siendo a los 16 años pero hay que tener en cuenta que la ley cambió y es a los 14 años y si no se hace el trámite no se puede salir del país.

A esto hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente se entera a última hora y hasta no ha podido viajar por este impedimento.