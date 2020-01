Denunció que “taparon” al conductor que le hizo sufrir un grave accidente y se fugó

Sebastián Ahumada, sufrió un grave accidente el pasado 17 de diciembre en la esquina de avenida Rioja y Santa Fe en Capital. Según contó el muchacho, un conductor realizó una maniobra imprudente que le hizo perder el control de su moto y terminó impactando con el semáforo y subiéndose a la vereda.

El accidente, le dejó graves heridas al motociclista y a más de un mes del siniestro, denunció que el expediente de su accidente desapareció en la Comisaría 3°, que intervino en el hecho.

Ahumada, contó que el accidente ocurrió cuando circulaba por avenida Rioja hacia el sur. “Llegando a Santa Fe, identifiqué a un vehículo que estaba estacionado con la luces prendidas en la farmacia Echegaray. Como tenía el semáforo en verde, no frené. Venía mirando hacia la Santa Fe y como no venía ningún vehículo no frené por lo tanto seguí a la velocidad permitida”, contó.

“Cuando vengo llegando a la esquina, el auto que estaba estacionado salió muy rápido y dobló en L, hacia avenida Rioja y frenó en el medio de la calle. El auto no me dejo pasada, no tenía cómo doblar porque no venía tan despacio y decidí meterme a la vereda, perdí el control y choqué con el semáforo”, explicó el joven.

“El culpable fue el auto que tapó la pasada. Yo debo haber pasado a unos 20 centímetros del auto. Una vez que pasó el accidente, el auto, se fugó. Salió a las patinadas y nunca supimos quién es”, comentó el damnificado. “He tenido varias fracturas, cortes grandes, me han hecho casi 50 puntos en una pierna”, añadió.

Sebastián sufrió graves heridas

A casi un mes del siniestro que le dejó graves heridas, Sebastián, dijo que todavía no logran identificar al automovilista que se atravesó en la calle y provocó el siniestro.

“Está todo muy tapado. No podemos lograr que nos den las cámaras de seguridad. La policía estuvo involucrada, tengo fotos en donde se ve que están haciendo el perito en el lugar del accidente”, aseguró el joven.

“A las dos semanas, cuando recién me pude levantar de la cama, con un andador porque no podía caminar, fui a la comisaría a retirar la moto porque no la quería dejar ahí. La moto está destruida. En la Comisaría 3° me pidieron los datos y no encontraron el expediente, no sabían que moto era la mía. El oficial me preguntó la patente de la moto, trajo un libro de todos los ingresos no estaba la patente de mi moto y no estaba la moto. Ahí mismo hicieron el ingreso y el egreso de la moto, dos semanas después del accidente”, contó el damnificado y agregó que “me hicieron un expediente nuevo en base a lo que yo dije”.

“En el lugar del accidente había un médico, que le decía a los policías que él quería ser testigo, que lo anotaran. El medico fue a la farmacia porque parece él sabía quién era el que iba en el auto. La policía estuvo en el lugar, pidió los nombres y anotaron los teléfonos de los testigos, pero cuando fui a buscar la moto no había nada”, denunció el muchacho. El lugar del accidente: Avenida Rioja y Santa Fe

“Yo siempre estuve consciente y escuché que pidieron el seguimiento del auto por radio pero no pasó nada. Desapareció todo mágicamente. Nadie dio la cara, nadie me quiso dar explicaciones. Solicite el pedido de cámaras y no me dieron nada”, dijo Ahumada.

Según comentó el joven, “fui días después y me dicen que ellos se van a encargar que hay una investigación en curso y me dicen que no puedo ver el expediente”.

“Quiero avanzar judicialmente porque esto no se puede dejar así. Me ha hecho mucho daño el accidente. Yo siempre lo quise evitar. Quise evitar dañar a la persona que iba en el vehículo y tratar de no dañarme yo por eso quise meterme a la vereda pero me da bronca que se haya fugado”, cerró Sebastián Ahumada.