Desesperada: su bebé sufre epilepsia y denuncia que lo dejaron solo

La madre del pequeño Mateo Romero, de tan solo 11 meses de vida denunció a través de una publicación de Facebook que le dieron el alta a su hijo en el Hospital Rawson, sin tener diagnostico alguno, ni realizarle los estudios pertinentes por los “posibles ataques de epilepsia” según se manifestó la mamá.

En la publicación, la mamá de Mateo cuenta que el niño estuvo internado hasta el pasado lunes 27 de enero en el Hospital Rawson por posibles ataques de epilepsia, ya que no tiene la certeza de que le pasa a su hijo, puesto que, no le dieron diagnostico alguno, ni le hicieron los estudios pertinentes en la cabeza al pequeño. Solo se limitaron en el nosocomio a simples controles por parte de los enfermeros, pero no le realizaron el estudio del electroencefalograma.

La madre detalla en la denuncia pública que el día sábado 25 de enero lo dejaron solo a su hijo, sin medicación, sin asistencia, sin alimentación dietaria durante todo el día, además de contar que le dieron el alta con dos pastillas, que le duraran tan solo dos días, diciéndole que tendría que enviar a Mateo a la parte privada para que lo puedan atender.

La mamá de Mateo realizo la denuncia pertinente, y desde la policía le dijeron que debe conseguir un abogado, encontrándose con una nueva traba para solucionar el problema d salud de su hijo. La madre acusa al Hospital Rawson de “lavarse las manos” con respecto a la salud de su hijo, ya que tienen todas las maquinarias y equipos para evaluarlo. Hay que tener en cuenta que un estudio de encefalograma es demasiado costoso si se lo realiza de forma privada.

Por último, la madre de Mateo hizo un pedido para que su denuncia se conozca, y así su hijo pueda tener su tratamiento que le hagan desaparecer sus ataques epilépticos.