Presunta fuga de amoniaco: "Te hace arder los ojos, la nariz y la garganta"

Vecinos de una conocida fábrica de hielo de Rawson denunciaron sin dar la cara ante las cámaras de Canal 13 que en la víspera de año nuevo se produjo una supuesta fuga de amoniaco. En el marco de este presunto episodio, aseguraron que les trajo consecuencias físicas a las personas de la zona.

"Estábamos tranquilos nosotros y se vino una nube impresionante, era grande y se expandía, se tiene que haber visto en otros puntos de Rawson también. Tenía olor a amoniaco, nos hacía arder la garganta y picar los ojos", destacó un matrimonio.

Por su parte, una mujer detalló: "Mi esposo dice que no es la primera vez, te empieza a picar la garganta y se te irrita la vista y la nariz. Suele ocurrir en la noche, no se sí es que lavan o a esa hora se les escapa, la verdad que no sé. Han venido hasta los Bomberos alguna vez. Hay vecinos que han ido a la empresa".