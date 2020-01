Gran Estafa: Pagó y nunca le entregaron el terreno

Natalia Echenique hablo en exclusiva con Canal 13 San Juan para hacer una denuncia que tiene como eje a la inmobiliaria SOMOS, a la cual le compro dos terrenos en 2016 y, deberían habérselos entregado en mayo del 2019 y todavía sigue esperando respuesta.

“Yo en el año 2016, en agosto hice la compra de dos terrenos en la inmobiliaria Somos, por la cual entregue mi vehiculó particular, más dinero” comienza diciendo la mujer apenada para luego detallar que estuvo pagando durante un año, la urbanización, más expensas porque iba a ser un loteo privado, pero que al pasar el tiempo no tiene respuestas.

“En mayo de 2019 deberían haberlos entregados y no hay absolutamente nada” dice Echenique, y añade, “el terreno que ellos me mostraron, no tienen agua, ni luz, ni esta subdividido, mucho menos mensurado, ósea no puedo hacer posesión”

La damnificada viene intentando hace más de un año arreglar con ellos, pero siempre se encuentra con respuestas esquivas por parte de la inmobiliaria. “El jefe de ventas me dice, que se va a solucionar, que espere, que ya sale, pero hasta el momento no he tenido ninguna respuesta”

Echenique dice haber llegado a esta instancia porque cree que está agotando toda clase de medidas posibles para encontrarle una solución al problema: “lamentablemente no me queda otra medida que visibilizar esto, porque sé que hay mucha gente damnificada por esta inmobiliaria”. A su vez, nos cuenta que no quiere llegar a judicializar el caso, porque está esperando una “negociación justa”

“Quiero que otras personas que quieran hacer negocio con ellos se enteren de cómo se manejan, porque no es justo que no ponga los ahorros o los bienes que tiene durante toda su vida, que los ha conseguido trabajando, para que una persona X juegue con tus expectativas” remarca la mujer.

La situación de Natalia Echenique, no escapa a los de muchos sanjuaninos de clase media, ya que en la actualidad se encuentra alquilando, “hace años que alquilo y, mi expectativa era poder construir”

La denunciante cuenta que le mostraron un plano, le dieron a elegir y, a firmar un contrato en una escribanía, certificación de una escribana de por medio. “Tengo los comprobantes de pagos, de cuando entregue el vehículo, de cuando fui pagando”

“Si lo sacamos al valor actual, de acuerdo a lo que vale el dólar hoy, estamos hablando de un poco más de 1 millón de pesos, con esa cantidad yo podría tranquilamente haberme comprado un terreno y tenerlo escriturado en quince días” dice resignada Echenique, que sigue esperando una respuesta de la inmobiliaria.