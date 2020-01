Garbarino: La sucursal sanjuanina todavía no se vio afectada por la crisis

Las sucursales de la empresa Garbarino en San Juan, aun no se vieron afectadas por la dura crisis por la que atraviesa la firma. Según conto el Sub Secretario de Trabajo, Jorge Oribe, a los micrófonos de Canal 13 San Juan, todavía no hicieron ninguna presentación tanto desde el lado empresarial, como desde el Sindicato Empleados de Comercio.

Esto hace suponer, que todavía la dura crisis que hace tiempo afronta la cadena de electrodomésticos, no ha repercutido en las sucursales sanjuaninas, que tienen trabajando a alrededor de 100 personas actualmente.

Hundido en deudas, Garbarino podría terminar en manos de una firma de alfajores

Garbarino se encuentra sumergida en una profunda crisis. Medios nacionales confirmaron que la firma se puso en venta con un pasivo estimado en unos $4.000 millones y ya habría un oferente interesado, procedente de un sector tan tradicional argentino como los alfajores Havanna. Algo que encendió las alarmas en varias sucursales del país, sobre todo al sector de los empleados.

Ya finalizando, y de manera general, Oribe aseguro que “hasta el momento no tenemos ninguna presentación de ningún tipo de despido o situación que pueda generar la falta de empleo en San Juan”