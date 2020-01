Misterio: en las redes hablan de un "hombre encapuchado" en el Jardín de los Poetas

A través de un hilo en un grupo de Facebook, varios sanjuaninos aseguraron haber visto un hombre encapuchado deambulando por el Jardín de los Poetas, en Rivadavia. Según señalan, el hombre suele estar parado, observando, para cuando se percatan. Cuando intentan hablarle, el hombre corre y desaparece en la oscuridad.

"Alguien sabe quién es esa persona vestida de negro que anda escondida entre los árboles de noche en Zonda cerca del Jardín de los Poetas??", señaló Norberto Figueroa. El hilo despertó una gran cantidad de comentarios, entre ellos de burlas, pero otros con testimonios similares.

"Yo creo que no es una persona !!! Nos pasó hace un tiempo que nos estaba observando hacía ya unos minutos y cuando nos dimos cuenta del tiempo que llevaba parado ahí nos quisimos acercar y empezó a correr metiéndose a los cañizos fue en la primer entrada del jardín de los poetas", señala Anahí Rocío.

"A mí me pasó en el bulevar x ig de la rosa camino al jardín de los poetas se nos cruzó y cuando pasamos nos silbó al lado de donde iba yo nos recag&%$", dijo Adrian Rivero, y señaló "Si íbamos en auto se los cruzó yo iba manejando y me silbó en el oído, iba con mi señora no quiso ir más de noche por ahí fue algo muy raro".

"Yo cuento lo que me paso ese día fue un viernes tipo 02 d la mañana estaba en la camioneta relajado con mi pareja escuchando música y me dice ella vio algo? y le digo dónde? y me dice prende la luz de la camioneta y cuando prendí las luces y vimos una persona gringa vestido de negro ....un cagas# total los dimos! , agarro y me bajo acercarme y no se podrán imaginar que lo que era? lo veo bien y se me queda mirando", dejo Mantenimiento Jsg.

"También pasé x algo parecido pero con un nene que lloraba tipo 02:30 de la madrugada, estábamos tomando algo con un amigo y empezó a llorar un nene yo mire para todos lados buscando ese nene para ver dónde estaba y xk lloraba y nunca lo encontramos "Igual del principio fue raro su llanto yo ya presentía algo raro xk fue como con eco su llanto. Al toque pasa la policía sacando a todos y explicando que nos estaban asustando 😫 nunca más volvi al jardín de los poetas unos metros antes del puesto policial que hay ahí" dice Thammy Gzl.

Juan Carlos Gómez también se suma a la polémica: "A nosotros nos pasó igual frente donde era la al túnel donde era la fábrica de champagne...es más estuvimos un rato adentro ...estaba por prender el fuego para comer un asadito nocturno y de repente empezó a sonar la bocina del auto como si alguien la estuviera tocando ...al principio nada ...después nos dimos cuenta y salimos y nos pusimos en el monumento al ciclismo y desde ahí se sentía el llanto de un niño ....cuentan de un niño que se ahogó en el lugar ....de noche no hay que entrar"

Meli Naveda dijo que "a mí también me pasó, él estaba arrodillado mirándonos a un costado del auto, era una sombra negra, se quedó unos segundos en el silencio, se levantó y corrió hacia los árboles, yo si lo seguí con linterna, no encontré nada, ni rastros ni nada, desapareció en la montaña; pero eso no es humano se los puedo asegurar, tendrá la forma pero es una sombra y corrió como una persona normal no podría hacerlo, en camino de nuevo al auto se sentía como si estuviera en frente del mismo, imposible moverse tan rápido, varios aseguran que es quien quiere molestar nada más, asustar. Pasa entre 1 y 2 de la mañana".

Como ellos, varios usuarios más de Facebook señalaron la presencia de este sujeto, incluso algunos dieron aviso a la policía. La respuesta es "tengan cuidado".

