El desesperado pedido de una mujer que lleva 10 años con diálisis

Georgina Tejada tiene 30 años. Hace 10 debe realizarse diálisis por problemas de deficiencia renal. Este mes fue trasplantada y debe seguir cuidados delicados para que su situación no empeore. Sin embargo, su madre pidió 'un mejor lugar' porque señala que vive en una situación de extrema vulnerabilidad.

'Ella vive en una casa de adobe, tiene un baño letrina, me dijeron los médicos que ese lugar no puede vivir, donde ella vive es todo tierra. Ella estuvo padeciendo de una deficiencia renal crónica, necesita un lugar mejor', señaló Mónica Tejada, madre de la paciente, a Canal 13.

La mujer destacó que Georgina vive expuesta al peligro. 'Se le puede infectar la herida, tiene las defensas bajas, no puede estar en un lugar donde haya mucha tierra. Debe hacerse controles dos veces por semana, no tiene una cama digna es una situación delicada', señaló. Además, agregó que ni madre ni hija tienen trabajo.

Por esto, Tejada pidió colaboración a los sanjuaninos. 'Necesitamos colchones, camas, porque no tiene, ella vive con su hijo y cualquier cosa que pueda ayudar va a ser bueno', apuntó.

Por otro lado, Georgina explicó que en la zona de La Bebida hay algunas casas deshabitadas y que 'si existe diálogo con el dueño, consultar si me la puede prestar, yo pago los impuestos, cuento con una pensión y una asignación de mi hijo, yo no puedo estar más aquí. No tengo donde estar', concluyó.