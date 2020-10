El pedido de una madre para no quedar en la calle con sus dos hijos

Una situación complicada es la que vive Romina Montaño, una joven docente, que reside y cuida la Biblioteca Popular Juan Pedro Echague. La madre de dos pequeños hijos de 3 y 6 años, fue notificada a principio del 2020 con una orden de desalojo por 45 días, que logró extender a120 días más. El 18 de diciembre el segundo plazo se vence y ella quedará en la calle con su familia.

Romina, es la tercera generación en su familia que reside, cuida y mantiene el lugar. Su abuela llegó a la histórica biblioteca allá por 1971 y desde entonces los Montaño cuidaron, preservaron el lugar y sus bienes. Todo estaba bajo una documentación oficial, que vinculaba a la abuela de Romina con el importante lugar de cultura capitalino. En 2017, la joven docente quedó a cargo del lugar porque su abuela enfermó y posteriormente falleció.

‘Mi idea no es quedarme con el lugar, ya que los derechos terminaron el día que falleció mi abuela’, expresó la educadora y pidió un reconocimiento tras pasar 3 generaciones en la historia de la biblioteca de la calle 25 de Mayo. La mujer pide una casa donde vivir, ya que con su sueldo de docente no puede afrontar los gastos de un alquiler y mantener bien a sus pequeños hijos.

Romina contó que el lugar está muy deteriorado debido al paso del tiempo. Los temblores y las lluvias hicieron que las paredes estén llenas de grietas. Su abuela fue autorizada en 1992 a realizar unas modificaciones, como una galería comedor de ladrillo, que se complementa con la construcción gruesa e histórica del lugar.

‘A mí me gustaría dejar el lugar pero no tengo donde ir, antes no lo hice porque no conseguí donde ir ‘, afirmó la docente. La joven puede afrontar la cuota de una vivienda del IPV, pero una cuota mensual de alquiler se le vuelve complicada, casi imposible. Encima, años anteriores no pudo ahorrar, ya que debió de pagar a una niñera para que cuide a sus hijos cuando ella se encontraba trabajando.

Por último, Romina contó que trato de contactarse con el gobierno de San Juan, pero la falta de respuesta la hizo recurrir a Canal 13. 'Quiero que me respondan por no o por si, pero en la cara’, sentenció la joven madre que se desespera pensando que a mediados de diciembre podría quedar en la calle junto a sus dos hijos.