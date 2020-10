Día D para la vuelta de los vuelos de cabotaje a San Juan

Durante la mañana de este miércoles, la ministra de Turismo y Cultura provincial Claudia Grynszpan aseguró en conferencia de prensa que este día será clave por la reunión que mantendrá el Consejo Federal de Turismo con los representantes de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de planificar el regreso de los vuelos de cabotaje en el país. En este sentido la funcionaria dijo que San Juan está considerada como una de las provincias donde la actividad se podría retomar.

"De alguna manera hay alguna creencia de que cuando se activen los vuelos será con todos los vuelos que teníamos vigentes. Esto no va a ser así, no van a volver todos los vuelos que habían. Por el momento, no hay ninguna provincia confirmada aunque estamos con posibilidades de vuelo, estamos siendo consideradas para el regreso de la actividad", relató la ministra en conferencia de prensa.

Sin embargo la funcionaria aclaró durante gran parte de la conferencia que todavía no hay nada oficial, fuentes nacionales indicaron que del encuentro que este miércoles se mantendrá podrían haber novedades y que a partir del próximo fin de semana ya podrían haber algunos vuelos. Además Grynszpan en su rol de presidenta del Consejo de Turismo a nivel nacional se reunirá durante la mañana de este miércoles con el gerente de la aerolínea de bandera y los presidentes de las regiones. Allí esperarán definirán el plan de activación de los vuelos.

Cabe destacar que el Gobierno nacional emitió un decreto en donde habilita la reapertura de los vuelos de cabotaje con limitaciones y regulaciones pero sin fecha. Es por este motivo que muchas compañías reprogramaron los viajes para la próxima semana.

En la medida que se publicó en el Boletín Oficial explicitaron que los vuelos no serán, en principio, para turismo y sólo estarán habilitados para aquellos trabajadores considerados esenciales o que tengan que efectuar un tratamiento médico. El control lo ejercerá la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero, este funcionario podrá aplicar algunas otras excepciones. Al mismo tiempo, la normativa permite a los gobernadores objetar algunos puntos ante la llegada de aviones al territorio local.