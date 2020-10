El desgarrador testimonio de la familia del niño amputado en Albardón

"Yo salí a buscar el trabajo y cuando llegué me encontre con lo que había pasado. Se llevaron mi hijo al hospital, vamos a necesitar mucha sangre porque Alan ha perdido mucha sangre. Yo no sabía nada, cuando llegué, me enteré que el tren le cortó el pie izquierdo, mientras que el derecho se lo cortó a la mitad y le quedó el talón",relató Raúl Alfredo Tejada, padre del nene amputado en Albardón.

El papá de la criatura accidentada aseguró en diálogo con Tiempo de San Juan que todos los niños del barrio van a jugar habitualmente ahí, es decir que se cuelgan del tren porque viene despacito y la estación está cerquita. Luego se bajan cuando el tren comienza a tomar velocidad. Lamentablemente la jornada del martes se tiñó de negro cuando un niño de 13 años cayó de un tren en movimiento en Albardón y terminó con las piernas aplastadas.

El menor de edad debió ser asistido en la guardia del Hospital Rawson y lamentablemente le amputaron un pie y la mitad del otro. El triste suceso ocurrió en la zona denominada "La Cañada" del departamento Albardón, un lugar donde hay varias viviendas a la orilla del tren.

Según relataron los vecinos de la zona, es un problema recurrente el que se presenta, ya que por parte de los menores que se acercan, lo suelen hacer para lanzar piedras y para subirse al tren en movimiento. Es habitual que los niños del lugar se cuelguen del tren de carga aunque esta vez la travesura terminó mal.