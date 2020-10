¿En qué quedó la vuelta a clases presenciales en San Juan?

A la espera del informe de Salud Pública, este miércoles el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, mantendrá una reunión virtual con los equipos técnicos de Nación. En el encuentro se volverá a poner en discusión la vuelta a clases presenciales.

Mientras, la cartera sanitaria local aún analiza la resolución que bajó desde Nación, que dispone nuevos criterios para el retorno a las aulas. Entre ellos se destaca que ya no será excluyente la necesidad de que no haya casos de Covid-19 en las jurisdicciones.

Una vez que Salud Pública evalúe esta decisión, se lo enviará al gobernador Sergio Uñac, quien de todas formas ya habría resuelto que no se vuelva a la presencialidad en este 2020. En este sentido, Educación ya trabaja en simultáneo en un esquema para el 2021.

En cuanto a los sindicatos, está pactado un nuevo encuentro con De los Ríos para el lunes 19 de octubre. En el temario no está previsto que se hable de la vuelta a clases presenciales sino otros detalles de paritarias como las titularidades de docentes.

Asimismo, está contemplado que los gremios harán un planteo por el pago de ítems que no se han resuelto, pero esto no tiene que ver con nuevas mejoras salariales. La ministra de Hacienda, Marisa López, ya les informó que aún no pueden afrontar nuevos aumentos.

Sobre el posible regreso a las clases presenciales, el gobernador aseguró que están en permanente diálogo. "Hay que escuchar la opinión del sector educativo y de los secretarios generales, al igual que la opinión de los padres y los alumnos", remarcó.

Mientras, aún tampoco hay certezas sobre las inscripciones para el Ciclo 2021, ya que todavía no se definió un calendario. El Ministerio de Educación trabaja en la revisión de su modalidad. Se debate si aplicar una forma presencial, online o mixta.