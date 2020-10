Perdieron la licitación de transporte en Jáchal y se manifestaron a puro bocinazo

Recientemente se confirmó que la empresa Vallecito seguirá al frente del transporte interubano en San Juan, por los próximos 10 años. Esto desató la furia de Sotur, la empresa que habitualmente se encargaba del desplazamiento de pasajeros entre las diferentes localidades del departamento Jáchal y la conexión de este municipio con la Capital de la provincia. Los manifestantes mostraron su enojo ante las cámaras de Canal 13.

Luego de que se enteraran de que quedaron fuera de la licitación y que la empresa ganadora fue Vallecito, los trabajadores de Sotur se enfurecieron por la decisión y comenzaron a manifestarse. De esta protesta participó una gran cantidad de gente que abordaba distintos vehículos, incluyendo cinco de las unidades que había adquirido recientemente la empresa.

Estos manifestantes se dirigieron a la puerta del edifico municipal de Jáchal y comenzaron a dar vueltas a puro bocinazo por la plaza departamental. La cuñada de Mario Sosa, el propietario de Sotur, manifestó su enojo frente a las cámaras de Canal 13. "Esperamos que el señor intendente y el diputado por primera vez en su vida hagan algo por Jachal. No podemos hacer más que un bocinazo, esto va a durar hasta que nos den respuesta. Empieza con esto, no se como va a seguir", expresó.

"Queremos que nos expliquen esta decisión, no entendemos porque no le dieron la licitación a Sotur que tiene unidades 0 kilómetros con rampas para discapacitados. Vallecito presentó facturas de promesa de compra de vehículos y Sotur presentó facturas de los vehículos ya comprados. No puede ser que tengan los mismos puntos", manifestó furiosa la manifestante.

Finalmente esta mujer contó que no han tenido la posibilidad de reunirse con las autoridades del departamento, pero que están esperando una respuesta ya que con esta decisión son 60 familias las que se quedaron sin trabajo. "60 familias son las que trabajan para Sotur, queremos que el trabajo se quede en Jachal. Si la licitación hubiera sido para Sotur eso hubiera generado mucho más trabajo para familias de Jachal. Vamos a agotar todas las posibilidades", sentenció.