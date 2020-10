Taxistas con Covid-19: piden intervención del Gobierno

'Si no están en libros, los choferes deben pagar testeos carísimos y muchos circulan con la duda de si portan o no Covid-19', señaló Gustavo Gómez, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, a Canal 13. El dirigente confirmó que entregaron un petitorio al Ministerio de Gobierno para que les realicen testeos rápidos de forma gratuita.

'Al no estar en blanco, no hay seguro de trabajo, no hay ART, y los empresarios ni se molestan en moverse para hacer el testeo. Hablamos de choferes, personas que están expuestas por circular en la vía pública', indicó Gómez.

En este sentido, el petitorio fue entregado el jueves de la semana pasada y hasta el momento no han tenido respuesta. 'Esperamos que entiendan la situación', aseveró.

Gómez destacó que este pedido abarca a todos los trabajadores del rubro y 'no solo a los que están afiliados a los Peones de Taxis'.

Noticias Relacionadas Aseguran que hay choferes de taxis y remises con Covid-19

Precisamente, este miércoles, desde otro sindicato del sector, el de los Conductores de Taxis y Remises, confirmaron a Canal 13 que hubo al menos 15 choferes contagiados de coronavirus.

'Nosotros nos hemos encargado con los compañeros de asistir a aquellos que cayeron contagiados, proveerle alimentos y hasta medicamentos porque no hay nadie que los ayude', señaló Walter Ferrer, titular del gremio.