Tras la nota de Canal 13, consiguió un vuelo sanitario para su beba

Los días de angustia quedaron atrás para la beba sanjuanina que debe ser operada en Buenos Aires. Tras la nota de Canal 13, consiguieron el vuelo sanitario que la llevará hasta Capital Federal donde será intervenida.

La mamá de la pequeña, Irina Alaferte confirmó a Canal 13 que ya le dieron el ok para el traslado de la nena aunque todavía no tiene fecha para la operación. La beba que nació con Síndrome de Down será operada por una malformación que tiene en el corazón y que pone en riesgo su vida día a día.

Ahora, solo resta que desde el hospital porteño confirmen la fecha para la intervención. En ese entonces podrán completar los papeles para el vuelo sanitario y así viajar hasta Buenos Aires.

Antes, la mamá, el papá y su beba serán hisopados para cumplir con el protocolo estricto en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia del coronavirus.

Por el momento, la pequeña continúa internada en el área de pediatría del Hospital Rawson hasta donde llegó luego de ahogarse con leche. Fue hace casi dos semanas. En ese momento su papá le realizó respiración boca a boca y logró salvarla. Sin embargo, la pequeña estuvo casi cinco minutos muerta, dijo su mamá.

Tras la noticia, Irina agradeció al personal del hospital por las gestiones que le permitirán a su hija trasladarse para ser operada en Buenos Aires.