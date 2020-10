Efecto pandemia: se quedó sin trabajo y los dejaron en la calle

Corrían las 22. Daniel Vega esperaba sentado, al costado de lo que fue su hogar. Su esposa y su hija, apoyadas en la pared, le hacían compañía. A medio metro, una montaña de objetos, apilados, que iban desde veladores hasta acolchados. Este fue el resultado de algo que comenzó con la pandemia. Este sábado fueron desalojados por demorarse en el pago del alquiler, pese a que hay un decreto nacional que prohíbe esta acción (329/2020). El padre de familia comentó la lamentable situación a Canal 13.

'Yo era mozo, trabajaba en Freud, un café céntrico. Casi toda mi vida trabajé ahí y cuando comenzó esto de la pandemia, cortaron la actividad', señaló Vega.

Ellos vivían en un departamento ubicado en calle Brasil, a metros de Tucumán, en Capital. 'Cuando empezamos a alquilar, pague como cuatro meses adelantado. Nosotros teníamos un contrato mensual. Siempre pagamos al día. Cuando se cortó el trabajo, le pedí a la propietaria, Ingrid Lujan, que tuviera consideración hasta que volviera la actividad', afirmó.

Noticias Relacionadas Casi 6.000 sanjuaninos buscan volver a trabajar

Los días pasaron y eso nunca sucedió. El 4 de junio el histórico cafe cerró y Vega se quedó en la calle. 'Pasaron muchos días y seguí buscando trabajo para poder pagar el alquiler. Recién pude encontrar trabajo en septiembre y en octubre empecé en una empresa de seguridad', comentó.

Con la expectativa del trabajo, Vega contó que pidió algunos días más de plazo para pagar lo adeudado a la propietaria, sin embargo la respuesta fue negativa. 'Me dijo que ya estaba cansada, que nos teníamos que ir, que la ley la amparaba. Ella tenía llaves de la casa, cuando yo estaba trabajando, mandó a tres personas. Mi señora y mi hija se encerraron en una pieza porque tuvieron miedo. Al salir ya se habían llevado hasta la cocina', dijo.

Vega explicó que esta no fue la única actitud agresiva. Días atrás, la familia sufrió el corte de los servicios básicos. Cuando se comunicaron con Lujan, les señaló que ellos no tenían que estar ahí. ‘Mi familia siempre tuvo buena predisposición con ella, no entendemos porqué toma esa actitud. Cuando ella necesitó de alguien que cuide de su mamá, mi esposa estuvo ahí y nunca le cobró un peso’, comentó.

Y así llegó el fin. Este sábado, a última hora, la familia tenía todas sus pertenencias en la calle. 'Pudimos dar con alguien que nos presta una pieza en Rawson, pero que hagan esto en esta situación es inhumano', concluyó.

PROHIBICIÓN DE DESALOJO

El decreto nacional 319/2020 prohíbe el desalojo de inquilinos en contexto de pandemia. El mismo tiene vigencia hasta el 31 de enero del 2021, luego de haber sido extendido el 25 de septiembre pasado.