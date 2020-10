Benavente: "Este 17 de octubre fue un temblor después de un año bajo la tierra"

El pasado sábado el Justicialismo festejó el 75º aniversario del Día de la Lealtad. En un marco distinto, marcado por la virtualidad obligada por el Covid-19, el presidente Alberto Fernández presidió un acto en la sede de la CGT, donde los militantes lo siguieron forma virtual y otros lo hicieron en caravana. La dirigiente sanjuanina, Marita Benavente expresó que "este 17 de octubre fue como un temblor después de un año bajo la tierra".

La dirigente del Partido Justicialista señaló que el acto realizado el día sábado por los militantes fue necesario, ya que habían estado guardados durante varios meses. "Era momento de salir, de expresarse en las redes después de estas marchas opositoras que se habían dado en el país. La plataforma tuvo algún tipo de hackeo y sabíamos que era algo que podía pasar", señaló.

Sin embargo la dirigente manifestó que eso no doblego el espíritu de querer festejar y recordar los discursos de Perón en un día tan especial. Además Benavente se refirió sobre las marchas opositoras, "es el aprovechamiento de una minoría intensa y muy aspaventosa. Hay dirigentes que se aprovechan de la pandemia para configurar una minoría intensa para atacar".

"Creo que la oposición no acepta que el frente de Todos ganó y que el pueblo les dijo que no a sus políticas. Hay una gran mayoría del pueblo argentino que les dijo que no, confunden y difunden odio. Tienen aliados en la Justicia y en los medios pero al odio le vamos a responder con amor", agregó.

Respecto al rol que tuvo Uñac en el acto que participó junto al presidente Alberto Fernández, la dirigente del PJ manifestó que hoy "los gobernadores tienen una gravitación política muy fuerte. Creo que ha sido muy importante lo que ha pasado, esa cercanía acrecenta los poderes y el Federalismo". Al mismo tiempo elogió al presidente por el acompañamiento que tiene de los gobernadores.