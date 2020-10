Circulación comunitaria: ¿Qué es y cómo se define en San Juan?

'Esto, una vez que se dispare es muy difícil lograr controlarlo', había dicho el último 7 de agosto, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública, en conferencia de prensa. Aquel día, la funcionaria brindó detalles de cómo se llega a la circulación comunitaria en la provincia, algo que fue finalmente oficializado este lunes ¿Qué significa?

Significa que desde el sector sanitario evidenciaron al menos tres cadenas de transmisión del virus Covid-19. Esto es, que al momento de ver un caso positivo, las posibilidades de haberse contagiado provienen desde tres contactos distintos. En detalle, así son las etapas hasta llegar a esta condición.

1) Zonas sin casos o con casos importados (casos provenientes de otros países u otras provincias).

2) Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados /brotes controlados.

Dos o más casos de COVIS-19 de transmisión local. En un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Se puede establecer un nexo epidemiológico entre grupo de casos (conglomerado) ellos. Brotes controlados.

3) Zona de transmisión local con predominio de conglomerado y casos confirmados de posible transmisión comunitaria

1 o varios conglomerados relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días, que no presentan nexo epidemiológico definido. Casos aislados de posible transmisión comunitaria Más de dos conglomerados de casos no relacionados (según investigación epidemiológica, evaluar posible transmisión comunitaria.

4) Zona con transmisión comunitaria sostenida

Conglomerados no relacionados, en los que se evidencia al menos tres cadenas de transmisión sucesivas y a su vez se sostiene la confirmación de casos confirmados sin nexos epidemiológicos.

En aquel momento, San Juan solo registraba 22 casos confirmados y de ellos 4 transitaban el proceso infeccioso. El parte de este domingo informó que la provincia llegó a 2.118 contagios. Este lunes, se declaró la circulación comunitaria.