Protesta por la licitación: aseguran que Sotur nunca se quejó formalmente

El pasado jueves 15 de octubre trabajadores y autoridades de la empresa de transporte Sotur protagonizaron una gran manifestación en Jachal, debido a que perdieron la licitación del transporte interurbano con Vallecito. Sin embargo ante las cámaras de Canal 13 el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz, confirmó que ellos nunca presentaron una queja formal.

Desde la empresa Sotur estallaron de furia durante el pasado jueves al enterarse de que habían perdido la licitación. A raíz de esto los trabajadores y autoridades llevaron a cabo una protesta en los alrededores de la plaza departamental con las propias unidades de la compañía. Sin embargo durante la mañana de este lunes Jorge Armendáriz, secretario de Tránsito y Transporte, aseguró que nunca se quejaron formalmente.

El funcionario mencionó que han recibido ninguna presentación por parte de la empresa Sotur, pero que si llegan a hacer le darán la respuesta que corresponda. "Ya han sido notificadas las empresas ganadoras de la licitación, como así también las que no han resultado adjudicatarias. No tenemos ninguna presentación por parte de esta empresa, pero cuando hagan esta presentación tendremos que darle la respuesta que corresponde", expresó.

Sumado a esto el secretario mencionó que sólo se ha enterado de esta protesta, mediante los medios de comunicación y las redes sociales, debido a que la compañía nunca presentó una queja formal. "Cuando hagan la presentación se va a reveer como corresponde a los términos legales, pero hasta ahora no hay nada. No han presentado nada más allá de alguna publicación pero no en forma oficial", mencionó.

Finalmente Jorge Armendáriz mencionó que se debe destacar la transparencia con la que han procedido con esta licitación. "Se ha hecho de forma ordenada, de forma consciente, sin que se filtrara la información, sin que hubiera ninguna anomalía y con un grado de transparencia que creo que nunca se ha dado en lo que es la licitacion del transporte publico", sentenció la autoridad.