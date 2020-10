Confirman dos casos positivos en Banco San Juan

El secretario general de La Bancaria, Mario Matic, explicó este martes en Canal 13 que 'terceros' le confirmaron dos casos positivos de Covid-19 en Banco San Juan. 'Vamos a pedir informe escrito porque queremos saber en qué contexto fue, si en circunstancia laboral o en sus domicilios', expresó.

En este sentido también manifestó que hubo casos sospechosos en banco Galicia y Macro pero finalmente dieron negativo. 'Fue importante lograr un protocolo para el sector allá en principios de junio pero luego, y me hago cargo, hay que exigir la aplicación sino lo debemos denunciar', manifestó.

Matic sostuvo que el caso en el banco Francés, que terminó con el deceso de un hombre de 40 años, fue el primero del sector en la provincia y también para la entidad en todo el país. 'En otros bancos de Argentina a diario tenemos compañeros fallecidos por Covid-19, debemos ser responsables', agregó.

Por último, remarcó que hay una norma no escrita en los bancos que es la conformación de grupos de trabajo. 'No es obligatorio pero permite que la entidad no cierre sino que ante un contagio se aísle al grupo y lo reemplace otro. Esto reduce la cantidad operativa', finalizó.