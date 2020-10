El clamor de la hija de un periodista sanjuanino con Covid- 19

Este lunes, el periodista Daniel Solar tuvo que ser internado en el hospital Rawson por una complicación en su salud tras contraer Covid-19. El trabajador de Radio Nacional y Estación Claridad presenta una infección pulmonar que agravó su cuadro. A través de las redes, su hija Geraldine Neris pidió responsabilidad a la sociedad con los cuidados.

'Sé que todos están cansados del aislamiento, que la sola idea de no poder almorzar un domingo con la familia duele, que no poder ver a tus amigos es un embole y que las ganas de poder hacer cosas libremente nos está superando... Pero esto no es joda. Hoy mi papá (después de mil llamados, contactos y movidas súper estresantes) fue internado por Covid-19', comenzó.

En este sentido Geraldine detalló: 'Tiene complicaciones y necesitaba con urgencia internación. No saben lo que duele no poder estar ahí con él y acompañarlo para su tranquilidad. El sistema de salud de la provincia está colapsado, las obras sociales no saben o no quieren atender reclamos con celeridad y los médicos no se pueden clonar!!!'.

En cuanto a lo que consideró como prioridad en este momento, la hija de Solar escribió: 'Es un bajón no poder festejar un baby shower, no poder hacer el viaje que se había planificado, suspender un casamiento y mil cosas más. Pero más triste es la incertidumbre de su tú familiar va a poder conseguir una cama en un hospital'.

Por último, expresó: 'pensar que todo va a estar bien porque los médicos están descansados o que los recursos del Estado van a ser suficientes para todos los que lo necesiten. No pido volver a Fase 1 y que la gente no pueda laburar, pero sí que tomemos dimensión que quizás ciertas cosas se pueden postergar para poder disfrutar de otras'.