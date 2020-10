Los 3 parámetros para ser considerado contacto estrecho de un contagiado

Una gran duda que ha existido desde que comenzó la pandemia es a quienes se considera contactos estrechos de un contagiado. En comunicación con Canal 13 Mónica Jofré, la Jefa de Epidemiología, confirmó que para entrar en esta consideración una persona se debe haber reunido hace menos de 48 horas con el contagiado, donde no cumplieron con las medidas de prevención y estuvieron juntos más de 15 minutos.

Durante la mañana de este día miércoles 21 de octubre la Jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, reveló a Canal 13 que personas son consideradas como contactos estrechos de personas contagiadas. La autoridad mencionó que son tres las características principales que se deben cumplir.

El primer parámetro es si esta persona se ha reunido con el caso positivo, durante las 48 horas previas a que este paciente haya comenzado a manifestar los sintomas. "Dos dias antes de los sintomas ya está contagiando. A partir de ahi esa persona contagiada debe informar cuales fueron sus contactos", expresó la profesional.

El segundo parámtetro estra relacionado con la duración que tuvo el encuentro entre el paciente y el otro ciudadano. Si estas dos personas pasaron más de 15 minutos juntos sin respetar el distanciamiento, existe la posibilidad de que se haya transmitido le virus.

Finalmente el tercer punto que se debe haber cumplido es si cuando estos sujetos se vieron en persona, cumplieron con todas las medidas de prevención. Esto quiere decir que si no utilizaron correctamente el tapabocas, no respetaron el distanciamiento, no se higienizaron las manos, etc. también se puede haber producido el contagio.

Si todos estos parámetros se cumplen ya se habla de contacto estrecho. Una vez que esto se confirma esta persona deberá cumplir un aislamiento estricto de 14 días, en donde sólo será hisopado si comienza a presentar síntomas compatibles con la enfermedad.