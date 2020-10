Mónica Jofré reveló a Canal 13 qué desató la circulación viral comunitaria

El lunes 19 de octubrelas autoridades provinciales confirmaron que en San Juan ya hay circulación viral comunitaria del Covid-19. Acerca de esto Mónica Jofré, la jefa de epidemiología, le reveló a Canal 13 cuál fue para ella una de las razones por la que esto se produjo. Si bien aclaró que "era lo esperable porque no íbamos a ser la excepción en el mundo", la autoridad mencionó que hubo un gran relajamiento de la población.

El pasado lunes se confirmó que en la provincia de San Juan ya existe la circulación viral comunitaria de Covid-19. La encargada de anunciarlo en conferencia de prensa fue Mónica Jofré, la jefa de epidemiología. La propia Jofré le confirmó a Canal 13 que una de las principales razones por las que se ha llegado a este punto, es la relajación de la población.

A pesar de que mencionó que era esperable que este momento llegara porque San Juan no iba a ser la excepción en el mundo, si hubo descuidos por parte de los sanjuaninos. "Creo que hubo un relajamiento en la conducta de todos los sanjuaninos. Al tener la posibilidad de que el gobierno flexibilizo actividades hubo un relajamiento y muchas personas, no todos, pero la mayoria no ha cumplido con las recomendaciones", declaró la autoridad.

Posteriormente la profesional mencionó algunos de los ejemplos de este relajamiento que han notado. La titular de epidemiología contó que han observado a jóvenes que se reúnen y toman todos del mismo mate o de la misma botella. "Vemos muchos adolescentes que piensan que a ellos no les va a tocar. Siguen tomando mate, toman agua de la misma botella, estas cosas a esta altura de la pandemia no me entran en la cabeza", reflexionó.

Noticias Relacionadas Murió un ex diputado en un terrible choque frontal con un camión

Finalmente la entrevistada mencionó que también han notando comportamiento irresponsables, por parte de los contactos estrechos. "Estamos detectando que como los contactos en su mayoria son asintomaticos, no cumplen con los 14 dias de aislamiento. Lo que suelen hacer es someterse a una PCR diciendo que tienen fiebre o dolor de garganta, ese PCR sale negativa y entonces dejan de cumplir con el aislamiento cosa que esta mal, porque el periodo de incubacion del virus es de 1 a 14 días. Si hacen eso nunca se va a cortar la cadena de contagios", sentenció.