Sanjuanino con una extraña enfermedad en la sangre implora por su vida

Cristian Cappes es un sanjuanino que por estos días atraviesa momentos desesperantes. Padece una extraña enfermedad en la sangre y necesita viajar a Buenos Aires para conocer qué es y qué tratamiento debe realizar.

Sin embargo, denunció que su obra social Red de Seguros Médicos no le habilita el traslado a Capital Federal para realizar la consulta y confirmar su diagnóstico.

"Empecé con un problema en la sangre, en los glóbulos blancos. Hace unos 9 meses empezaron a subir a tal punto que el 21 de septiembre me infartó el vaso. Me me tuvieron que sacar el vaso. Después de una semana de haberme operado me hice unos análisis para ver como estaba de la sangre y tenia 205 mil glóbulos blancos con el 70% eosinófilos", comentó.

"El médico me ha derivado a Buenos Aires o Córdoba donde haya un centro más especializado en la sangre. En San Juan no hay centros de esa magnitud. El médico nos explicó que se ha hecho todo lo que se puede en la provincia. Me hicieron punción de médula, estudios de la leucemia, etc. Todo eso salió negativo por eso necesitan si o si que vaya para saber qué es lo que tengo", relató angustiado Cappes.

"Cada día que pasa es peor. Yo por día produzco entre 10.000 y 15.000 glóbulos blancos. Si tenía 205.000 hace un mes, ahora ya debo tener más de 300.000", dijo preocupado.

El hombre relató que "por el momento no saben qué es la enfermedad que tengo. Necesito respuesta de la obra social que es la que me esta trabando. Van pasando los días y ellos supuestamente no tienen contestación. Nos dcen que quizás mañana tengamos respuesta y así van pasando los días. Yo me estoy sintiendo cada vez peor".