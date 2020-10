Inspeccionan el Banco San Juan por no cumplir protocolos

El secretario general de La Bancaria, Mario Matic, dio detalles en Canal 13 sobre la denuncia que presentaron en la Subsecretaría de Trabajo y en el Ministerio de Salud Pública. A Banco San Juan ya le realizaron una inspección por parte de Defensa al Consumidor, por no tomar la temperatura.

En este sentido, los bancos denunciados ya fueron notificados por la Subsecretaría de Trabajo y la próxima semana se realizará una reunión conciliatoria. 'En los días previos denunciamos a banco Santander y San Juan. Desde Santander ya se pusieron a la altura de las circunstancias', dijo Matic.

Sin embargo, desde Banco San Juan no obtuvieron respuesta tras denunciar que en sus sucursales no se controla la temperatura. 'Es un escenario complejo, entonces no entendemos por qué no extreman las medidas para cuidar a los trabajadores, a los clientes y a todos', agregó.

Asimismo, el secretario general de La Bancaria advirtió que si corresponde recurrir a la Justicia lo harán. 'Estamos pidiendo que se tome la temperatura en el ingreso, es una medida más que va a ayudar. Me parece que están sobrados para implementar esto para cuidar la salud', remarcó.

Adicionalmente, La Bancaria hizo una denuncia donde sugiere que exijan a los bancos incrementar la limpieza en los cajeros automáticos. 'No vemos personal de limpieza, debería haber alguien de manera permanente haciéndolo. Debemos ser responsables y extremar las medidas', sostuvo Matic.

Por último, otra advertencia que hizo el sindicato es que los bancos están dando más turnos de los que el personal que debería estar trabajando puede atender. 'Hay que reconocer la colaboración de los empleados que están cansados por el volumen de trabajo ante este escenario', finalizó.