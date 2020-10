Pese a que llegó el Covid-19, Valle Fértil está dispuesto a abrir el turismo

Tras conocerse los dos primeros casos autóctonos de Covid-19 en Valle Fértil, el intendente Omar Ortiz sostuvo en Canal 13 que ahora tendrán que aprender a convivir con el virus. 'No podemos cerrarnos, sino abrir y trabajar con los protocolos', manifestó en referencia al turismo.

En este sentido, el jefe comunal expresó que el turismo se tiene que abrir cuando lo decida el Gobierno provincial y que ellos irán en concordancia. 'No tiene sentido que no entre el turismo si hay 300 vallistos que salen del departamento por semana, ya no nos podemos cerrar', agregó.

En cuanto a los protocolos, Ortiz explicó que en cabañas y hoteles habrá que reducir su ocupación. 'Dentro de la economía vallista, el turismo interno es la primera industria, estamos trabajando en esto desde el primer día porque da beneficios a todos los sectores esta actividad', destacó.

Por último, remarcó que lograron reabrir la venta de ganado a Jesús María, como así también activar la obra pública. 'De esa manera nos hemos reactivado, el sector gastronómico de alguna manera se ha mantenido pero el hotelero es el que se ha visto más afectado', concluyó.