Qué hacer con los aires acondicionados frente al Covid-19

Durante las últimas semanas un tema que ha tomado mucha relevancia es si efectivamente los aires acondicionados tienen la capacidad de transmitir el Covid-19. Esta duda surgió gracias a los resultados de un estudio realizado por especialistas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC) de China. Estos investigadores se tomaron el trabajado de analizar detalladamente un extraño caso de contagios que se había producido en un restaurante.

Dentro de dicho establecimiento habían un total de 91 personas, 83 de ellos eran clientes y sólo 8 eran trabajadores de este local gastronómico. Este lugar no poseía ninguna ventana, pero si tenía aires acondicionados para poder regular la temperatura. Con el paso de los días 10 de estos comensales obtuvieron un resultado positivo en su hisopado con la particularidad de que casualmente fueron quienes habían estado sentados más cerca de estos aparatos.

Cabe destacar que ninguna de las otras 81 personas contrajo el virus, siendo que todos estuvieron en el tercer piso de este edificio. Debido a esto este grupo de investigadores centraron su investigación en los acondicionadores de aire, por más que la prueba a la que fueron sometidos dieron negativas para nucleótidos. Estos profesionales descubrieron que lo que había sucedido era que el virus entró al local y como no había ningún tipo de ventilación natural, el aire siempre era el mismo.

Estos aerosoles, es decir pequeñas partículas que tienen la capacidad de mantenerse suspendidas en el aire por varios minutos, comenzaran a ser esparcidos por este artefacto. A raíz de estos quienes estuvieron más cerca de las bocas de estos aparatos, fueron quienes contrajeron al virus sin darse cuenta, al haber inhalado estos microorganismos. A su vez los comensales que estuvieron más lejos de ellos no se vieron afectados.

Luego de que se conociera el resultado de este estudio la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregó los aerosoles a las formas de contagio del Covid-19. Desde esta organización publicaron un documento oficial en donde expresaban que se han detectado una gran cantidad de contagios en lugares cerrados como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de culto o de trabajo donde la gente esta gritando, hablando o cantando. Finalmente desde este ente internacional recomendaron que en estos establecimientos "se aumente la tasa de ventilación por medios naturales o mecánicos, preferiblemente sin reciclar el aire”.

Tiempo después de esta definición este gran cuestionamiento desembarcó en suelo argentino una vez que Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, hiciera un inesperado anuncio. El pasado martes 20 de octubre la autoridad encabezó una conferencia de prensa donde confirmó que habría temporada de vacaciones, la cual comenzará el próximo 1 de diciembre y terminará el 4 de abril. Junto con esto el mandatario provincial contó detalladamente cuál sería el protocolo para esto.

Si bien todos los que presenciaron esta comunicación oficial se sorprendieron al escuchar que no iba ser necesario presentar una PCR negativa para poder formar parte de esta temporada, lo que más llamó la atención fue la prohibición del uso de los aires acondicionados en los alojamientos de la costa, ya que resultaba contraproducente para la lucha contra el Covid-19 "Esta temporada lo primero que vamos a plantear es que va a haber protocolos ¿Se va a poder veranear? Sí, pero no como siempre", declaró en ese momento Kicillof.

Posteriormente este tema llegó a la provincia de San Juan, teniendo la opinión de varias autoridades. En un primer momento quien se refirió a ello fue la secretaria de Planificación, Alina Almazán, en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21 de octubre. En ese momento, consultada por un periodista, la funcionaria declaró que: "existen algunos sistemas de aire acondicionado que permiten que haya una circulación interna mayor. Puede provocar un aumento de la circulación viral ambiental, con lo cual hay algunos sistemas que no estaría recomendado usar", dando a entender que el problema no se produce con todos los aparatos.

Al día siguiente, durante la mañana del jueves 22 de octubre, fue el turno de que Sergio Uñac opinara sobre una posible prohibición o restricción del uso de acondicionadores de aire en una provincia tan calurosa como San Juan. "No tengo detalles técnicos pero va a ser un lindo verano sin aire acondicionado. Imagínense con 40° sin el aire. Vamos a tener que acostumbrarnos". expresó la máxima autoridad provincial, adelantando que existe la posibilidad de que se tome alguna determinación al respecto.

Tan sólo 24 horas después la jefa de epidemiología, Mónica Jofre, fue consultada sobre si se tomará alguna medida con los acondicionadores de aire en San Juan. En ese momento Jofré dio a conocer un gran trabajo que están realizando las autoridades en relación a esto. "Estamos trabajando en un protocolo para poder difundir recomendaciones sobre el uso del aire acondicionado. Si ustedes recuerdan cuando comenzó esta pandemia que los primeros brotes en Europa se dieron a partir de su uso", declaró.

Siguiendo en la misma línea Jofré reveló cómo puede afectar el uso de este electrodoméstico en las casas familiares. "Si nosotros convivimos diariamente con nuestra familia y no hay una persona sintomática, el aire lo vamos a poder usar. Lo recomendable es ventilar los ambientes pero sabemos que en San Juan llega diciembre y hay días donde la temperatura supera los 40º", aseguró.

El enfoque de una especialista local sobre el tema

Para obtener más precisiones acerca de esta cuestión que le quita el sueño a gran parte de la población sanjuanina, Canal 13 se comunicó con una reconocida infectóloga de la provincia. Se trata de Sandra Ferarri, Jefa del Servicio de Infectología del Hospital Rawson, quien aseguró que si bien no hay una definición al 100% si hay varios aspectos que ya han sido probados acerca de este tipo de transmisión.

"No es algo que este totalmente definido. A partir del estudio de los chinos se le empezó a dar importancia", dijo la especialista, aclarando que este es un problema que va más allá de la medicina ya que también incluye cuestiones de ingeniería con respecto a la ventilación y a cómo funcionan los aires. "La verdad es que no hay un no rotundo porque hay algunos estudiosos bio ingenieros, que dicen que en realidad lo importante es que tengamos la certeza de que ingrese aire del exterior y que haya buena ventilación", declaró.

Ferrari contó que el problema se produce cuando hay mucha gente aglomerada en un establecimiento cerrado, ya que esto no permite que el aire se limpie y la gente este respirando lo mismo todo el tiempo. "El problema es que hay mucha gente que esta respirando un mismo aire que no esta siendo limpio y queda acumulado. Vos imaginate lo que es un colectivo que se encierra el aire, entonces vos estas respirando eso permanentemente por un aire acondicionado que no tiene las características de un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air o Aire particulado de alta eficiencia) de un hospital por ejemplo, entonces es probable que te puedas contagiar ahí", reveló.

Para evitar el peligro de contagio en este tipo de ambientes, la infectóloga recomendó abrir las ventanas y ventilar el lugar, ya que de esta manera uno esta sacando la concentración de virus de este lugar encerrado. "La recomendación es que si tenés el aire prendido tengas ventilación, no que no tengas el aire prendido. Que hayan ventanas abiertas, ingreso de aire desde el exterior. La otra recomendación es que en edificios públicos se vea bien el tema de la circulación de los aires acondicionados, ahí tienen que intervenir ingenieros que manejan todo lo que son las partes del aire. Deben estar los recambios necesarios para que haya un ingreso de aire limpio y que el de adentro pueda salir".

Para finalizar la especialista sanjuanina contó que a través del acondicionador de aire, no sólo se transmite el Covid-19 si no también otro tipo de virus y bacterias. "Hay virus como el sarampión o la varicela y bacterias como la tuberculosis, que tienen un tipo de transmisión aérea, quedan suspendidas en el aire. Hay algunos trabajos escritos sobre la tuberculosis por ejemplo en algunos medios de transporte como aviones o colectivos, pero por el encierro más que nada, uno no puede asegurar que es por el aire acondicionado. Por ejemplo en los colectivos no están los filtros HEPA que sirven para captar estos microorganismos. Con estas infecciones puede haber una cierta facilidad pero uno no le puede echar exclusivamente la culpa al acondicionador de aire".

En pocas palabras se puede decir que si bien no hay un estudio que lo corrobore al 100%, hay sobrados ensayos que prueban que los aires acondicionados facilitan la transmisión de una gran cantidad de bacterias y virus, pero no son los principales responsables. Debido a esto sólo resta cumplir con las recomendaciones de los profesionales de la salud, para poder pasar un verano tranquilo sin ningún tipo de complicaciones.