Un gigante de la noche ya tiene fecha de reapertura

Con su fiesta de Halloween. Así se prepara De la Ostia para su reapertura, que cederá espacio en la parte bailable para reinventarse como resto bar. Su dueño, Eduardo Patinella, reveló todos los detalles en esta octava nota del sector con Canal 13.

'Vamos a tener los protocolos que nos piden y los propios. Se van a divertir, va a haber patio cervecero, VIP para mayores de 30, lugar para cenar y escenarios para artistas', anticipó Patinella sobre la apertura, que prevén sea el 31 de octubre.

Además, el propietario de una de las discotecas más grandes de la provincia ya piensa una fecha tentativa para la vuelta a la normalidad, que por cierto es bastante lejana. 'Posiblemente en verano de 2021, allá por noviembre o diciembre...'

¿Cómo los sorprendió la cuarentena?

Nos pegó en la cara a todos, De la Ostia cerró el 14 de marzo porque ya estábamos avizorando la gravedad del tema. Les dije a mis hijos que ese era el último sábado y me decían que lo hiciéramos un fin de semana más. Pero no daba para más y no íbamos a colaborar a que sea algo más grave.

Improvisamos hacer el mejor cierre de temporada posible, los otros espacios no estaban muy de acuerdo pero el gobierno terminó tomado el toro por las astas. Es un mal trago para todo el sector, para la sociedad y para la humanidad, es una tragedia lo que está pasando.

Hay que acomodarse y respetarse, no hay contra quién pelear porque esto es una cuestión de todos los humanos contra un bicho. Las autoridades tratan de organizarse y la desesperación por trabajar nos llevar a enojarnos pero tenemos que concientizar que es una cosa grave.

¿Qué hicieron para atravesar esta coyuntura?

Es una situación malísima, a mi grupo de gente lo hemos tratado de contener en otras actividades pero hay chicos que trabajan para estudiar. Algunos de ellos lo sintieron porque estudian desde casa a través de internet y no pueden solventar los gastos.

La situación es igual en todos los colegas, es una lástima y una pena porque somos parte de la terapia que la sociedad necesita. Hay límites y pasa en De La Ostia, necesitamos trabajar, el Estado no puede estar ayudando a todos los sectores.

En este caso las discotecas son una fuente de contagio, la preocupación de nosotros es que somos un apoyo psicológico para la sociedad. La gente necesita salir a divertirse y ese es el producto que ofrecemos, uno necesita trabajar, ese es el gran dolor.

¿Qué opinión le merecen las fiestas clandestinas?

Las fiestas desde siempre no fueron la mejor opción porque justamente es ahí donde ocurren catástrofes con jóvenes. No hay control, seguridad, protocolos, no se cuida la gente, hay consumo de drogas y de alcohol hasta lo que quieran. En cambio, en una disco hay sistemas de seguridad para contener a quien toma demás por ejemplo, entonces no ocurren desmanes.

No deben haber fiestas porque además no aportan, nosotros pagamos impuestos y generamos trabajo, entonces es una competencia desleal. Mucho menos en este caso donde no hay protocolos, es mucha irresponsabilidad. Si hubiera una apertura de discos tendría que ser con protocolos, midiendo temperatura, mejorando los controles y con certificados de personas.

Son cosas que con el tiempo van a aportar para una posible apertura. Es difícil opinar sin ser juez pero la Justicia en este momento tiene que ser dura y estricta, como lo son con los locales bailables cuando funcionan. Además estas fiestas acarrean problemas sociales que perjudican a todos y eso debe tener su agravante, deben actuar con firmeza y con multas duras.

¿Cómo van volver a la actividad con los nuevos protocolos?

Estamos cediendo espacio en la parte bailable para reinventarnos como resto bar, vamos a tener los protocolos que nos piden y los propios. La idea es divertirse con la gente conocida, con música, tomar y comer algo y disfrutar de artistas. De la Ostia se basa en eso, vamos a intentar abrir el sábado 31 de octubre, vamos a ver si estamos preparados para ese día.

Nos estamos reestructurando, planificando un lugar diferente a lo que era de antes ya que somos un espacio muy distinguido. Contamos con un gran parquizado, entonces podemos colocar mesas a más de dos metros y esto va a proteger más a la gente. Se van a divertir, va a haber patio cervecero, VIP para mayores de 30, lugar para cenar y escenarios para artistas.

Es una estructura que realmente no hay otra en San Juan y la hemos armado a través de los años, es un privilegio para un resto bar. Vamos a tratar de separar aún más a la gente porque lucrar sin cuidar ni mimar a nuestros clientes no es correcto. Siempre tenemos sorpresas, De la Ostia va a abrir con su tradicional fiesta de Halloween, no podíamos no hacerla este año.

¿Nada será como antes?

Posiblemente en verano de 2021, allá por fines de año en noviembre o diciembre se pueda volver como antes. Sabemos que va a aparecer la vacuna en marzo o abril, pero la distribución va a terminar siendo en invierno por eso imagino la vuelta a fin de año.

Si es antes, se podrá abrir una parte para bailar pero con protocolos y el respeto de la gente a todo un sistema de seguridad. De la Ostia puede tener esa estructura pero no todos los lugares van a tener esa posibilidad, entonces es complicado.

Además, hay efectos climáticos que desestimulan a la gente a salir y, por más que estés en el local, te queda el costo de pérdida. Entonces no es fácil, si llegamos a abrir sería en el año 2021 y si es antes va a ser con poca gente en la disco.

Una apertura masiva como se vio en De la Ostia históricamente no va a ocurrir, pero nos vamos a preparar para brindar un show. Vamos a estar en condiciones y ojalá aparezca algo especial que haga desaparecer la enfermedad y podamos volver en pocos meses.