El dolor de un joven dirigente sanjuanino por la muerte de su hermano

Matías Sotomayor, un joven dirigente del oficialismo sanjuanino, despidió este domingo a su hermano fallecido. 'Siento que no caigo y el dolor me invade', afirmó en su cuenta de Facebook.

El militante de Generación De Todos, despidió a Rodrigo, quien falleció este sábado. En el posteo, pidió 'una oración, una plegaria y mucha luz para tener fuerzas' para apoyar a sus seres queridos.

En tanto, agradeció por la colaboración a distintos referentes del ejecutivo provincial y nacional. 'Siempre que caí, me levanté, hoy es más duro pero por la memoria del Rodri voy a salir adelante. No me dejen solo amigos y afectos del corazón', escribió.

'Tengo en mi memoria llevarte de la mano a la escuela desde nuestra casa de Marquesado y me digas "Mati volvé a buscarme". Ahora yo te digo a vos dame fuerzas por favor', concluyó