Cuatro operaciones y más de veinte transfusiones: la dura lucha de Naiara

El lunes 27 de julio de este año 2020 se produjo un grave accidente doméstico en San Juan. Lo que sucedió fue que una nena de ocho años de edad llamada Naiara, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo cuando intentaba cerrar la puerta de una salamandra. Actualmente, luego de más de 20 transfusiones de sangre y cuatro intervenciones la sanjuanina sigue internada en el Hospital Rawson peleando día a día para volver a su casa.

Todo sucedió el 27 de julio cuando Naiara intentaba cerrar la puerta de una salamandra que hay en su casa, con la mala suerte de que se produjo una entrada de aire que provocó que las brazas saltaran sobre ella. Debido a esto la nena sufrió muchas quemaduras por lo que tuvo que ser ingresada en el Hospital Rawson. A partir de ese momento la afectada ha debido someterse a distintas intervenciones y muchas transfusiones de sangre.

Jonás López, el padre de la niña, contó que con el paso de los meses su hija ha ido evolucionando favorablemente. En un principio los profesionales de la salud necesitaban hacer transfusiones cada dos o tres días, debido a que perdía mucha sangre a través de las heridas. Afortunadamente los médicos ya no necesitan realizar este procedimiento tan seguido.

Esto se debe a que durante todo este tiempo de internación, más precisamente a partir del día 45, la sanjuanina comenzó a ser sometida a injertos los cuales se llevaban a cabo en el quirófano del Marcial Quiroga. "En el día 45 se le empezaron a hacer los injertos porque ya estaban pasando muchos días y según los cirujanos plásticos se hacen entre los 20 y 30 días los injertos, pero como ella tenía una infección que no se la podían sacar se firmó el consentimiento de hacerlo corriendo el riesgo que la pierna no tolerara los injertos", recordó Jonás.

Acerca de esto el papá de la afectada reveló que ya se le han realizado un total de cuatro injertos, los cuales han tenido un buen resultado. "Cuatro veces ha ido al quirófano a cirugía y los ha tolerado bien la piel. El viernes iba a la quinta cirugía y tal vez era la última, pero no se realizó por precaución, no estaba al 100% la zona a injertar así que no se realizó y se dejó para la semana que viene para ver como esta para volver al quirófano", contó el padre.

Esta quinta intervención se llevará a cabo en la parte posterior de los glúteos de Naiara, ya que es la última parte de su cuerpo que continúa afectada. "Si Dios quiere si la zona a injertar esta mejor vuelve al quirófano a cirugía y si sale todo bien, ya tienen que empezar a trabajar los kinesiólogos para empezar a moverle los músculos y que se pueda levantar de la cama", declaró López lleno de esperanza.

Finalmente este papá contó que se siente inmensamente agradecido con los sanjuaninos, ya que ha recibido una respuesta muy positiva cuando pidió donadores de sangre para su pequeña en las redes sociales. Yo les agradezco mucho porque cuando yo salí desesperado a buscar dadores porque estaba en una situación de emergencias el banco de sangre, tuve una respuesta favorable increíble. Muchísima gente me llamó y me empezó a mandar mensajes para venir a donar sangre", sentenció.