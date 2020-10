A horas del alta, el testimonio de una sanjuanina que sufrió 2 veces Covid-19

“Mi nombre es Leiza Zalazar, tengo 25 años y di positivo de Covid-19 por primera vez el día 25 de agosto. Cumplí con el aislamiento hasta el día 10 de Septiembre que recibí mí alta médica. Después de 28 días sana, comencé con síntomas, ya que convivo con dos personas que dieron positivo en ese momento”, comenzó su relato en Facebook una joven oriunda del departamento de Caucete que se contagió 2 veces de Covid-19

Se trata de la primera persona re infectada en el departamento del Este y la segunda en la provincia de San Juan. Ante la repercusión que se generó en las redes, Canal 13 se contactó con la joven que contó su historia personal.

Cuando se originó el brote de Covid-19 en el departamento de Caucete se hizo un hisopado por ser contacto estrecho de un familiar contagiado. “En ese momento me hice un hisopado sin tener síntomas pero me confirmaron el 25 de agosto que era positivo. Atravesé mi proceso aislada con varios síntomas y el 7 de septiembre me volvieron a hisopar para darme el alta que me confirmaron el resultado 3 días después”, relató.

Luego de haberse recuperado, Leiza comenzó a hacer vida normal con los cuidados correspondientes. Sin embargo, después de estar 28 días recuperada, se contagiaron dos de los 7 familiares con los que convive. “Ambas personas pensaban que tenían angina pero fueron sometidas a la PCR y dieron positivo. Cuando mis familiares aun no sabían su resultado, volví a presentar síntomas”, aseguró.

Ante esta situación, se contactó e insistió constantemente a la zona sanitaria de Caucete para contar los síntomas que tenía, ya que dudaba si había posibilidades de que se haya vuelto a contagiar. “Me hisoparon el 6 de octubre pero pasadas las 72 hs no tenía resultados. Pasaron los días y yo seguía con síntomas pero el 17 de octubre cuando les dieron el alta por teléfono a mis familiares, ellos preguntaron por mi caso y nos avisaron que evidentemente me había re infectado. Pero nadie me había avisado ya que desde Epidemiología me iban a contactar por ser un caso especial”, agregó.

Tras recibir esa noticia, la doctora que la contactó, le comunicó que debía seguir cumpliendo su aislamiento porque aún quedaban 3 días para cumplir con el proceso de recuperación. “Pasaron los días y nadie me hizo un seguimiento. Mi mamá fue personalmente a la zona sanitaria del departamento. Allí le notificaron que si estaba nuevamente contagiada pero se les había traspapelado de avisarme ante la gran escalada de casos a nivel provincial”, indicó.

Posteriormente le informaron que su caso había viajado a Nación, ya que son pocos los casos que se vuelven a re infectar. Cabe recordar que el transportista, hermano de la doctora Galván, fue el primero en la provincia que tuvo un proceso similar.

Debido a la experiencia que le tocó atravesar a Leiza, ella pidió ser nuevamente hisopada para quedarse más tranquila de estar recuperada. Por ello el martes de la semana pasada se sometió una PCR que le confirmaron que ya estaba recuperada tras la viralización de su testimonio este lunes en las redes.

“La verdad que no entiendo que pasó en el sistema por lo cual no me daban respuestas. Entiendo que Salud Pública no esté dando abasto, pero me hubiese gustado sentirme más acompañada”, comentó. Sin embargo Leiza quiso compartir a través de Canal 13 un mensaje de concientización más allá de sus quejas con Salud Pública. “Quiero decirle a la gente que se cuide porque creen que no se van a contagiar. A mí me pasó 2 veces. Además todos los jóvenes debemos tomar conciencia porque ahora en la provincia hay más casos de jóvenes y somos quienes les transportamos a nuestros abuelitos este virus”, reflexionó.

Asimismo pidió acceder a mayor información sobre la “supuesta” inmunidad que se crea en el organismo una vez que uno se recupera del Covid-19. “Fue horrible lo que pasé, estuve aislada cerca de 20 días la primera vez y 25 la segunda vez. Hoy día puedo decir que recibí el alta pero creo que así como me pasó a mí, le podría pasar a cualquiera”, concluyó.