Le dieron resultado negativo y terminó en Terapia por Covid-19

En la madrugada del lunes 12 de octubre, Daniel Solar comenzó a sentirse mal. Fiebre, dolor corporal y demás síntomas, compatibles al Covid-19. Ante este cuadro, el periodista sanjuanino decidió realizarse un hisopado. El resultado fue negativo, pero a los días terminó en Terapia Intensiva.

'Yo estaba transcurriendo la enfermedad pero dicen que el virus se manifiesta a los cuatro días, pero eso me habría dado negativo', relató Solar ante Canal 13. Sin embargo, la fiebre no le bajaba de los 38,6 de manera permanente. 'Estaba todo el día así y con dolores, tome lo que tome', agregó.

Ante la duda, pese a que el hisopado le había dado negativo, su señora insistió al 107 y comenzó la parte más dura. 'Ingresé al hospital el lunes 19 en la tarde-noche, me hicieron una tomografía de pulmón y me llevaron a la Sala Covid donde me pusieron suero', recordó el periodista.

Allí le sacaron sangre arterial para ver su oxigenación y, tras conseguir una cama, lo pasaron a Terapia Intensiva. 'Me hisoparon y me llevaron en una camilla encapsulada al habitáculo N°15 todo de vidrio, donde me conectaron los aparatos', se explayó Solar, quien finalmente dio positivo.

El querido periodista de Radio Claridad y Nacional logró sobreponerse a ese cuadro que en las últimas horas había puesto en riesgo su vida. Su caso generó conmoción en las redes luego de que su hija Geraldine hiciera un posteo en las redes advirtiendo lo agresivo que puede ser este virus.