¿Se viene un vino sin alcohol en San Juan?

Con el objetivo de diversificarse y entrar en otros mercados desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) hace un tiempo se viene barajando la posibilidad de producir vino sin alcohol a nivel nacional. Acerca de esto el vicepresidente del ente, Hugo Carmona, contó que es un caso similar al de la cerveza libre de alcohol o al del café descafeinado, son distintos conceptos que no buscan perjudicar al producto principal.

Hugo Carmona, vicepresidente del INV, se refirió acerca de la posibilidad de comenzar con la producción de un vino que no tenga alcohol. La autoridad expresó que si algún productor se toma el trabajo de utilizar sus uvas para crear una bebida de estas características, será muy bienvenido.

"El productor vende uva, al vender uva puede hacer pasas, mosto, uva de mesa, puede hacer diferentes alternativas y si alguien quiere hacer algún producto a base de vino pero sin alcohol, bienvenido sea", declaró Carmona. Acerca de este producto el vicepresidente contó que en países musulmanes ya ha comenzado a comercializarse, ya que debido a su cultura las personas que viven en ese territorio no consumen alcohol.

Debido a esto el entrevistado manifestó que no deben desaprovechar esta oportunidad y tienen que tratar de cubrir todos los mercados posibles. Sumado a esto el sanjuanino contó que debido a que el concepto de vino indica que es una bebida que tiene de cinco grados de alcohol en adelante, si este nuevo producto comenzara a generarse se debería llamar de otra manera ya que técnicamente no sería vino como tal.

Noticias Relacionadas Altura y rocas movedizas: el combo mortal que provocó la caída del andinista

"Se le buscará un nombre que veamos conveniente. Nadie quiere cambiar la ley de vinos ni tergiversar el concepto de vino, si no buscar diferentes alternativas como pasa con la cerveza sin alcohol o café descafeinado, son conceptos. No podemos dejar esta alternativa de ponernos a la altura de las circunstancias, porque sino vamos a generar mucho vino, excedentes y mucho stock que van a repercutir en los precios de los productores", reflexionó el especialista en vitivinicultura.

Finalmente Hugo Carmona aclaró que la creación de esta nueva bebida no se le impondrá a todos los productores, si no que todo se dará en consenso. "Todo se va a dar en consenso con las cámaras y centros de viñateros. No va a ser algo que se va a imponer sino que se va a hacer en consenso con el objetivo de lograr una vitivinicultura rentable en la Argentina", sentenció.