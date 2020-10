Solar tras salir de Terapia: 'parece tonto pero hay que lavarse las manos'

El pasado sábado, 24 de octubre, Daniel Solar logró recuperarse del grave estado que le tocó atravesar por el Covid-19 y recibió el alta hospitalaria. Ahora, junto a su familia, deberá continuar aislado en su domicilio, ya que aún padecen la enfermedad. Mientras, pide respetar las medidas sanitarias.

'Parece tonto pero hay que lavarse las manos, es fundamental. No hay que asustarse pero sí respetarlo y cumplir todas las medidas', afirmó. Consideró que las actividades flexibilizadas deben seguir pero con la responsabilidad de la gente, al menos hasta que aparezca la vacuna contra el coronavirus.

En cuanto al posteo de su hija, a través del cual se hizo conocido su caso, Solar aseguró que no le sorprendió porque ella pidió lo que él pide ahora. 'Esa actitud de Geraldine no me extraña, solo pidió conciencia. El bicho está en todos lados, uno se lleva un dedo a la boca y se contagia', destacó.

Solar está casado y vive con dos de sus cuatro hijas, a quienes consideró la luz de sus ojos. Justamente, su esposa y las chicas que conviven con él también contrajeron el virus. 'Mi señora está con síntomas, amaneció muy mal este lunes. Tiene vómitos, dolor de cuerpo y fiebre', detalló.

En cuanto a sus hijas, explicó que una tiene dolor de cabeza y fiebre, mientras que la otra es asintomática. 'Desde Salud Pública me tienen que informar el resultado de un hisopado que me hice el sábado y los parámetros a seguir pero aún no tengo el alta clínica', agregó el periodista ante Canal 13.