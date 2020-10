'Maltrato y falta de datos', el enojo de Solar por los llamados de Salud Pública

'Transitar el contagio de COVID no es fácil para nadie pero que te llamen del área de Salud Pública para maltratarte es inaudito. No tienen datos estadísticos de los pacientes', comenzó el posteo en Facebook de Daniel Solar, periodista sanjuanino que estuvo en Terapia Intensiva y aún padece Covid-19.

Y agregó en el descargo: 'no saben con quién están hablando y encima cuando los cuestionas te cortan. Falta de respeto, de tacto y una ignorancia supina. Desastre Salud Pública!!! Y no están desbordados. Los que llaman a los contagiados son irrespetuosos y ordinarios. Ah! Me olvidaba... sigo siendo positivo!'.

Ante Canal 13, aclaró que su comentario no tiene que ver con los médicos, enfermeros y quienes trabajan en Terapia Intensiva. 'Son quienes te llaman por teléfono los que no tienen tacto, no saben comunicar. Tal vez me molestó que me hayan dicho que me dio positivo el último hisopado', explicó.

En cuanto a su estado de salud, sostuvo que está dentro de la explicación que le dieron a su compañero de trabajo, quien también contrajo la enfermedad. 'Son aproximadamente entre 12 y 14 días los que el virus vive en tu cuerpo. Después de eso se comienza a destruir y yo ayer he cumplido los 12 días', detalló.

Por último, remarcó que quienes tienen contacto telefónico con los pacientes desde Salud Pública no saben comunicar los resultados. 'Eso me hizo enojar, estoy embolado de estar encerrado y la parte administrativa que se encarga de llamar ni sabe quién sos, no sabían que tenía tres hisopados encima', expresó.