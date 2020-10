Sanjuaninos vegetarianos: ¿si o no?

El 1 de octubre se celebra el día mundial del vegetarianismo. Este festejo nace en base a que en el año 1977, la Sociedad Vegetariana de Norteamericana estableció esta celebración (World Vegetarian Day) para promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los animales. En este marco, Canal 13 preguntó a los sanjuaninos si dejarían la carne y la alejarían de sus dietas.



Muchos de los consultados comentaron que en líneas generales, no consumen mucha carne. No obstante, esta limitación en la dieta se debe a los aumentos de precios en los cortes. De todas maneras, algunos consultados manifestaron que no podrían dejar de comer carne.



Otros participantes de la encuesta de este medio manifestaron que en alguna oportunidad consideraron convertirse en vegetarianos, pero la costumbre los hizo retraerse de esta decisión: "Me gusta mucho el asado" contestó entre risas uno de los encuestados.



Como conclusión final de la pregunta inicial, podemos decir que, al menos de los que fueron encuestados, la mayoría de los sanjuaninos prefiere seguir incorporando carne a su dieta diaria.