A seis años de la tragedia, sigue pidiendo justicia por la muerte de su hijo

Este día sábado 3 de octubre se llevó a cabo un importante evento en el departamento Capital, que busca concientizar a la población acerca de la responsabilidad a la hora de manejar. Se trata de la colocación de un cartel en conmemoración de "Panchito", un niño de ocho años que fue atropellado en 2014 y por el que su padre todavía sigue pidiendo justicia.

A más de seis años de que un automóvil le arrebatara la vida a su pequeño "Panchito" Cristian Ortíz, el padre de la víctima sigue pidiendo justicia por este hecho. El trágico episodio se produjo el pasado 25 de septiembre del año 2014 y hasta este momento el responsable sigue sin ser procesado.

Ortiz contó que ese fatídico día su pequeño cruzó la calle para buscar una pelota de manera prudente, siempre mirando a ambos lados. Instantes después pudo tomar el juguete y cuando se disponía a volver se detuvo un colectivo que no le permitió mirar hacia la derecha. Desafortunadamente el menor decidió cruzar la calle para regresar al otro lado y en ese instante apareció un automóvil a altas velocidades que terminó arrollando a "Panchito", terminando con su corta vida y haciéndolo volar a 30 metros de distancia.

El conductor de este vehículo era Gonzalo Gonzáles quien asegura que nunca vio al chico. "Este seño dice que no lo vio. No esta procesado y ni siquiera esta en la provincia de San Juan, esta en Neuquén. Han pasado muchas cosas. Es difícil convivir así con la vida de un hijo. Hoy estamos en la parte civil. Tuvimos cinco mediaciones con la aseguradora pero les dije que no iba a ir más porque se me reían en la cara. Me ofrecían 50.000 pesos, mi hijo era un paquete para ellos", reveló el papá de la víctima fatal.

En relación a esto desde la asociación "Familias del Dolor y la Esperanza" comenzaron hace tiempo con una importante iniciativa, que busca concientizar a los sanjuaninos acerca de la responsabilidad al volante. Esto consiste en la colocación de carteles que recuerden a las víctimas de siniestros viales, en el lugar exacto donde se produjeron los accidentes.

Durante este sábado se colocó el sexto de estos carteles. En esta ocasión se homenajeó al pequeño "Panchito" colocando una imagen suya en la intersección de calle Maipú y Las Heras, que fue el lugar donde fue embestido. "Es un momento difícil que estamos viviendo. Esto cada vez se va agrandando, es terrible lo que esta pasando. Estamos pidiendo justicia, ya que este tipo de casos terminan prescribiendo en la justicia", expresó Ortíz ante las cámaras de Canal 13.

Finalmente tanto Ortiz como Guillermo Chirino, presidente de la asociación de Familias del Dolor y la Esperanza, expresaron que el objetivo de este tipo de homenajes es concientizar para evitar futuras víctimas. Si bien ellos tienen una herida abierta que la van a llevar por el resto de su vida, no quieren que nadie más pierda a un hijo.