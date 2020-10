Se conoció el resultado del nuevo hisopado a Toledano

Poco antes del mediodía del pasado martes 20 de octubre se confirmaba que el relator sanjuanino, Gustavo Toledano, se había contagiado de coronavirus. Fue el propio comunicador el que lo confirmó mediante sus redes sociales. Utilizando la misma vía durante las últimas horas del jueves el periodista anunció que afortunadamente ya se ha recuperado.

El periodista Gustavo Toledano había revelado el pasado martes 20 de octubre que se había infectado con el Covid-19. En ese momento el conductor contó que estaba presentando algunos síntomas leves y que iba a tener que cumplir con 15 días de aislamiento estricto. Sin embargo no llegó a esas dos semanas de confinamiento y el jueves anunció que pudo sobreponerse a la enfermedad.

Utilizando su cuenta oficial de Twitter el relator le comunicó lo siguiente a sus seguidores: "Y llegó el día del Alta de Aislamiento...!!!! Hoy me llegó esta gran noticia. ESTOY RECUPERADO DE COVID, gracias a todos por el apoyo, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a los amigos y a quiénes no conozco y me desearon lo mejor!!!. Bueno a cuidarse más que nunca y GRACIAS".

Junto con este mensaje Toledano compartió una imagen en donde se podía apreciar la "Constancia de Alta" que le fue entregada desde el Ministerio de Salud Pública, luego de 10 de estar contagiado de este peligroso virus que tiene en vilo al planeta Tierra.