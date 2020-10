Turismo en San Juan: ¿qué está permitido y qué no?

A partir de este fin de semana quedaron habilitadas las actividades turísticas. Después de varios meses golpeado por la pandemia, el sector podrá volver a trabajar. Así, quedaron disponibles todos los establecimientos turísticos, prestadores y alojamientos, registrados como Establecimiento Seguro.

Quienes viajen a los distintos departamentos deberán tener reserva previa y obtener el permiso en: permisoturismointerno.sanjuan.gob.ar. En la solicitud de permiso, que tiene carácter de declaración jurada, deberán ingresar los datos del vehículo y los datos de las personas que viajan, además de dónde se hospedarán y durante qué días.

El ingreso a los departamentos alejados será a un 50% de la capacidad de carga de las plazas registradas.

En este sentido, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan habló en Canal 13 y dio detalles de lo que si y lo que no se puede hacer en esta fase.

Turismo interno

El turismo interno quedó habilitado a partir de este fin de semana. Las actividades se llevarán a cabo de manera controlada y serán fuertemente fiscalizadas por las autoridades. Para este fin de semana, se permitirá la circulación con fines turísticos solo con permisos. Habrá restricciones en 3 departamentos: Jáchal, Iglesia y Valle Fértil no permitirán visitas este fin de semana.

Para esta vuelta del turismo, la Ministra pidió a todos los prestadores, locales gastronómicos y personal interviniente en la actividad mucha responsabilidad y cumplimiento de los protocolos establecidos.

"Hoy al turismo le toca reactivar lentamente y con mucho cuidado y con mucha atención a ver cómo se reacciona y funciona este fin de semana para seguir sosteniéndolo", dijo. Y agregó que "por eso se les pide a todos los actores del servicio turístico hacer las cosas bien, controlar que los establecimientos gastronómicos no superen el 40% de su capacidad y que los movimientos sean controlados. No por tener una buena noche comercial con una demanda completa, eso vaya en detrimento de todos y cuidar de no volver marcha atrás".

Campings y Parajes Religiosos

Por el momento no están habilitados. "En estos lugares hay baños y sanitarios que son compartidos. Hay que tener mucho cuidado y evitar las aglomeraciones. Por el momento no se van a activar", indicó la ministra de Turismo y Cultura.

Pese a que algunas instituciones realizaron promociones para este fin de semana, la autoridad fue categórica y aclaró que no se permitirán. "Este fin de semana no se va a permitir. Vamos a salir a hacer docencia mas allá de controlar como corresponde", dijo Grynszpan.

Si bien, la funcionaria reconoció que hubo un movimiento interesante en el mes de julio cuando se permitieron las actividades, dijo que "ahora estamos en un contexto distinto: el virus está circulando". Y en esta línea, indicó que "hay que tomar medidas estrictas".

"Hablaremos con las áreas pertinentes para darles información. Pero por ahora no es conveniente la activación de campings ni espacios de turismo religioso", indicó. "Por ejemplo en la Difunta Correa se han tomado recaudos. Es muy complicado para los comerciantes porque se genera mucho trabajo pero es un difícil equilibrio que hay que hacer entre lo económico y lo sanitario", sostuvo.

Turismo internacional

El jueves, San Juan fue reconocido con el sello de "destino turístico seguro". Esto significa que la provincia aprobó los protocolos que exige el Consejo Mundial de Viajes y Turismo para recibir viajeros internacionales.

Sin embargo, la ministra aclaró que por el momento no está habilitado el turismo internacional, pero este reconocimiento es un paso importante para el futuro.

Colectivos de larga distancia y vuelos

Claudia Grynspan dijo que por el momento no están habilitados los transportes de larga distancia ni los vuelos para la actividad turística. Este servicio, por ahora, está disponible solamente para personal esencial, repatriados y por razones de salud.

"Todavía es algo muy controlado. Es muy importante tener en cuenta que muchas noticias nacionales responden a decisiones para lugares con la mayor demanda en temporada alta como la Costa Atlántica. Es un contexto distinto al de San Juan".