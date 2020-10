Vuelven los controles policiales: ¿quiénes deben tener permisos?

Sobre el mediodía de este viernes el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga confirmó que desde este día vuelven los controles policiales en la provincia de San Juan para restringir la circulación. "Quedarnos en casa es el modo de protegernos. Solo se exige el permiso cuando es una actividad turística y cuando sea una actividad deportiva", aseguró.

De acuerdo a lo manifestado por el funcionario el regreso de los controles policiales en la provincia es para pedirles a los sanjuaninos que, si no salen por una cuestión esencial, se vuelvan a sus casas. “El mayor factor de propagación del virus es la circulación de personas. En este sentido se decidió no restringir actividades, no hacer una vuelta de fase o restricción de circulación prohibiendo actividades, sino recurrir a la limitación de circulación a partir de la concientización de la comunidad”, agregó.

En ese sentido Munisaga explicó que la Policía de San Juan tendrá un rol clave en la población sanjuanina para que las personas tomen conciencia y sólo salgan en caso de ser necesario. “Sino es por una cuestión de trabajo o de abastecimiento indispensable, lo mejor en la situación en la que se encuentra la provincia con la circulación viral y el aumento de casos es quedarse en casa”, agregó.

De esta manera volverán los controles y retenes “en la vía pública, en las arterias principales de la provincia y en los accesos a la ciudad. En estos operativos se realizará el control rutinario vehicular de documentación y de condiciones de circulación de vehículos, pero también se brindará un mensaje de concientización.

Asimismo el funcionario recordó que las reuniones sociales y fiestas clandestinas con amigos están prohibidas y pidió alertar este tipo de eventos. "El control social que se ejerce a través del 911. Pedimos que se adviertan cuando tengan conocimiento de reuniones, conglomeramientos peligrosos. Además de advertir estas situaciones de inclumpimiento, les pedimos que avisen al 911 asi se pueden evitar este tipo de eventos", concluyó.