Hisopados: Frente a las quejas, una sola explicación por la demora de los resultados

Cada vez son más. Con el brote de casos en San Juan, lo cual llevó la situación a circulación viral comunitaria, aumentan las demoras en los resultados de hisopados. Este generó una cadena de quejas en las redes sociales de personas que no saben si están contagiadas pese a que se hicieron la prueba hace días.

Esta demora fue reconocida por la secretaria de Planificación, Alina Almazán, quien explicó que 'en estos momentos tenemos un aplazamiento en la carga de datos que sobrepasa las 48 horas. Contamos con una gran cantidad de muestras que han llegado al laboratorio, en virtud de la Circulación Viral Comunitaria'.

Sin embargo, pese a la consulta de Canal 13, desde Salud Pública no dieron detalles sobre los motivos de las demoras en la carga de datos. Asimismo, hasta el momento tampoco se informó si se mejorará el sistema para agilizar la comunicación de los resultados. Hay personas esperando hace más de una semana.

Las quejas de la población también hacen hincapié en la falta de respuesta por parte de las vías de comunicación indicadas por Salud Pública, principalmente del 107. Tras reconocer que se encuentra desbordado de demanda, se informó que solo está disponible para pacientes que presenten síntomas graves de Covid-19.

Salud Pública informó que la semana pasada se realizaron más de 10 mil hisopados en San Juan, lo cual produjo una demora en el procesamiento de las muestras. Ante esta situación, la funcionaria Almazán pidió a la población, concurrir a los centros de testeos masivos siempre que presenten síntomas.

Si bien hay que destacar que se amplió la capacidad de realizar hisopados en la provincia, esto no va de la mano con el número de los que se procesan. En la última semana, se informaron unos 7.300 resultados (más de 2.100 positivos) siendo que según Almazán se habían realizado 10.000 aproximadamente.

Sumado a esto, denuncian falta de empatía: 'Ya se nota el maltrato en el momento que llamás al 107 y ni respuesta te dan. Mejor dicho, no atienden las llamadas de la gente desesperada que necesita ser atendida y los resultados de PCR jamás llegan a los que se los hacen', comentó un televidente de Canal 13.

En la oportunidad, Almazán solicitó que 'tratemos de usar de la mejor manera los recursos humanos y los insumos que nos pone a disposición el Gobierno'. 'Buscamos poder diagnosticar la enfermedad oportunamente, aislar, y controlar las comorbilidades que presenten y que puedan significar una vulnerabilidad', agregó.

Otro de los enojos contra el servicio de salud fue el del periodista sanjuanino, Daniel Solar, quien llegó a estar en Terapia Intensiva a causa del Covid-19. Se mostró molesto por el trato que recibió por parte de quienes hacen seguimiento de casos vía telefónica, es decir desde el área administrativa.

'No nos tienen registrado, no hay una base de datos y eso me molestó, no sabían que yo estaba con un hisopado negativo y uno positivo. El tercer hisopado fue el sábado y tampoco lo tenían en cuenta. Es un área clave, los datos estadísticos son fundamentales y los están pasando por alto', expresó Solar en Canal 13.

La secretaria de Planificación también se refirió a la posibilidad de habilitar un nuevo laboratorio en San Juan que se dedique al análisis de hisopados y testeos. 'Este tema no es fácil. Debe contar con aparatología específica y recurso humano necesario y acreditado para procesar muestras virológicas', aclaró.

Asimismo, destacó que los profesionales que hacen este trabajo son pocos y todos están en el laboratorio central del hospital Rawson. Estas habilitaciones también deben contar con la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación y del Instituto Malbrán, lo cual hace poco factible sumar otro laboratorio.

En las redes sociales también se dio la discusión sobre las medidas sanitarias incumplidas. Ante las críticas por las falencias del sistema de Salud, algunos opinaron que esto se hubiera evitado si la sociedad prestaba atención a los recaudos que teníamos que tomar para evitar el contagio masivo.

Otro posteo que se hizo viral fue el de Daniel Guerra, un sanjuanino que mostró su malestar por el procedimiento para conocer si tiene coronavirus. 'Me enteré que soy Covid Positivo por que tengo influencia (conocidos, colegas, colaboradores) dentro del laboratorio donde se analizan los hisopados', comenzó.

Esto se dio ante la falta de carga de su diagnóstico en la web resultados.sanjuan.gob.ar. Además, contó que se tuvo que ir a hacer el hisopado con 39° de fiebre y dolor corporal y de cabeza. 'Estuve con todos estos síntomas al rayo del sol, parado más de 3 horas', relató Guerra en su perfil de Facebook.

También consideró que esto pone en riesgo a que se cumpla el aislamiento: 'Imagínense si yo tomara la decisión de regresar nuevamente a mis actividades, por que como no me llamaron seré negativo, y salgo, contagió a mi familia, a colaboradores de mi trabajo, al señor del remís, etc. y armo tremendo lío...'.

Otra persona que se mostró indignada en las redes sociales por no poder conocer el resultado de su hisopado fue Greta Silva. La joven relató que envió en reiteradas ocasiones mensajes al WhatsApp de Salud Pública (264 630 1111) y que la respuesta de este servicio no fue la esperada: la bloquearon.

'Mandé un mensaje otra vez a Salud Pública preguntando que cómo es posible que tal persona que se había hecho el hisopado el día jueves ya tenga el resultado y yo que me lo hice el martes todavía no tengo nada , entonces me bloquearon, de Salud Pública ya sé que no voy a saber mi resultado', denunció la joven.

Valentina Pizarro fue otra sanjuanina que contó lo desconcertante que fue conocer que padecía la enfermedad. La joven relató que tras presentar síntomas fue a hisoparse a un centro de salud de Chimbas, donde le dijeron que solo tenía un cuadro gripal. 'En 72 horas estás bien me dijeron', detalló.

Debido a que continuaba con dolor de cabeza, garganta y cuerpo, más fiebre y pérdida de gusto y olfato, la chica decidió volver a intentar hisoparse en otro lugar. Tras recorrer varios puntos 'que estaban colapsado' fue hisopada en el estadio Aldo Cantoni. 'Di positivo y solo me mandaron un WhatsApp', agregó.

La joven expresó estar desorientada porque no sabe cómo se contagió ni qué debe hacer durante su aislamiento. 'Me cansé de mandar WhatsApp a "emergencias" para que te responda una computadora y después te digan que van a comunicarse con vos. Es mentira, no esperen respuestas porque no las hay', se explayó.