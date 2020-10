La odisea de tener un local en San Juan y estar varado en Chile

La historia de Javier Muñoz es la de muchos argentinos y sanjuaninos que se vieron tremendamente perjudicados por la pandemia. En el caso puntual de este emprendedor, se encontraba en suelo chileno cuando el Covid 19 comenzó a hacer estragos, provocando el cierre de fronteras. Debido a esto no ha podido ver a sus hijos desde hace más de siete meses y tampoco ha podido visitar su propio local gastronómico en Villa Krause.

Javier contó que en el momento en que se produjo el cierre de fronteras en Argentina, él se encontraba a punto de regresar desde la región chilena de Coquimbo. Esto lo obligó a tener que quedarse en el país trasandino junto a su pareja, sin tener la posibilidad de tener contacto directo con sus hijos y de visitar "Villa Krazy", su local gastronómico ubicado en Villa Krause.

Debido a esto Muñoz tuvo que comenzar a gestionar su emprendimiento a cientos de kilómetros de distancia. Junto con su equipo de trabajo comenzaron a direccionar sus esfuerzos a las redes sociales y empezando a apostar 100% al delivery para tratar de mantener las ventas en este difícil contexto.

Si bien reconoce que no fue una tarea fácil, el emprendedor contó que gracias a la colaboración de sus empelados pudieron salir adelante. "Se pudo salir adelante gracias al personal. Como estamos muy cerca de la plaza de Villa Krause no teníamos implementado el delivery. A partir de la pandemia comenzamos a considerar esa opción y a implementarlo dándole valor a las redes sociales, direccionando el trabajo hacia allí", contó.

Esto no sólo le permitió a Javier no irse a la quiebra, sino que también logró que una gran cantidad de familiar que dependen de "Villa Krazy", puedan seguir teniendo una situación económica estable. "Muchas cosas de las que han pasado han sido un aprendizaje para cada uno de nosotros. Hemos tenido que crecer mucho. Por el ritmo de vida que teníamos todos ahora nos pusimos a pensar que necesitábamos ponernos en 'punto muerto' y tener un poquito de paciencia. Trato de no perder la esperanza y seguir adelante", sentenció.