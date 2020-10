Miedo y ansiedad, los síntomas ‘ocultos’ de los pacientes Covid 19

Desde la llegada del Covid 19 a San Juan fueron varios los síntomas que se fueron conociendo de la enfermedad. Tos seca, fiebre, dolor de garganta y cansancio son algunos de los más conocidos. Sin embargo muchas veces se desconoce las sensaciones de la Salud Mental que genera este virus, a continuación los pensamientos más recurrentes en los pacientes contagiados.

Miedo, ansiedad, incertidumbre, tristeza, cada uno de estos sentimientos son los más recurrentes en los pacientes de Covid 19. Por ello la División Salud Mental y División Psicología de la provincia lanzó durante el mes de marzo el programa “Te escuchamos”.

“La función de este programa es aminorar un poco los sentimientos que se le cruzan a las personas que están aisladas. Obviamente estos han ido variando desde el comienzo de la pandemia por las distintas circunstancias que fue atravesando la provincia. En un principio los sentimientos que presentaban las personas contagiadas era la incertidumbre que genera este virus”, señaló Cecilia Turiz, la encargada del área de Salud Mental en San Juan.

La licenciada mencionó que en los primeros meses, tanto los primeros casos como aquellas personas que se encontraban en aislamiento tras volver del exterior, tenían mucha intranquilidad ante lo desconocido. Es que desde un primer momento se conocía lo que se podía observar a traves los medios de comincación en otras partes del mundo.

Asimismo la profesional indicó que el trauma que mayormente aparece es el sufrimiento en las personas que no pueden ver a sus familiares. Aunque con el correr de los meses eso cambió, ya que con la escalada de casos que se produjo en San Juan durante los últimas semanas el primer sentimiento de afecto que se presenta cuando se confirma un positivo es el temor de haber contagiado no sólo a la familia sino a las personas con las que se han relacionado en los días previos.

Los pacientes, al igual que las personas aisladas por un contacto estrecho manifiestan muchas preguntas que tienen que ver con la ansiedad que sienten. "Qúe tengo que hacer, cuántos días debo estar aislado, mi familia se va a contagiar", fueron algunas de las consultas recurrentes relatadas por la profesional, al mismo tiempo dijo que otras de las preguntas ya tienen que ver con el punto de vista clínico.

Turiz aseguró que a nivel central, “Te escuchamos”, desde Marzo a Junio tuvo un pico de 500 personas, -entre contagiados y aislados-, que requirieron asistencia psicológica. "Luego esa cantidad dismininuyó por los pocos casos que hubo durante el mes de Julio. En agosto con el primer brote que se originó en Caucete hasta la fecha, fueron alrededor de 300 personas, las que pidieron ayuda al programa", afirmó.

La encargada del área de Salud Mental señaló que los pacientes infectados en las últimas semanas viven un proceso "angustioso" al enterarse de la PCR positiva. Actualmente muchas personas manifestan sentimientos de culpa, porque no se cuidaron de la forma adecuada, sin embargo aquel que se cuidó, está más tranquilo porque sabé que le tocó enfermarse pero quizás no contagió a nadie.

Por este motivo, una vez que Salud Pública confirma un nuevo caso se le da inmediata intervención a las zonas sanitarias. Luego estas zonas se encargan de contactar a los pacientes para realizar un abordaje no sólo psicológico sino integral es decir médico y de Trabajo Social, de ser necesario.

Por lo general la atención es telefónica para evitar posibles contagios. De acuerdo al estado de cada paciente, cada psicólogo evalúa cada cuanto tiempo se le llama para que ellos hagan un descargo de su salud mental. “Hay que mencionar que nuestro trabajo demanda mucho más de 10 minutos, por eso la atención se hace de forma telefónica. Cuando los pacientes se encuentran internados, les recomendamos a los familiares acercarles libros, celular y todo aquello que los ayude a sentirse bien”, expresó Yanina Cassab, una de las psicólogas del Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento.

“Debido al sistema que tenemos aquí en el hospital, nosotros trabajamos de forma conjunta con los médicos. Es decir, ellos nos van avisando si un paciente requiere atención psicológica. En el caso de los pacientes que se encuentran recuperando en su casa, el seguimiento es telefónico”, agregó.

No obstante, ambas profesionales manifestaron que con la situación actual les está resultando difícil ordenarse y quizás a veces algunos contagiados no son abordados desde un comienzo. De hecho pacientes ya recuperados de Covid-19 indicaron a Canal 13 la falta de atención durante las últimas semanas.

Un caso de estos es el de una joven caucetera. "La verdad que no entiendo que pasó en el sistema por lo cual no me daban respuestas. Entiendo que Salud Pública no esté dando abasto, pero me hubiese gustado sentirme más acompañada", relató Leiza Zalazar, una paciente reinfectada de Covid 19. La jovén expresó que no conocía el programa "Te escuchamos" y al mismo tiempo dijo que en la zona sanitaria 1 nunca fue asistida de forma psicológica.

Cabe destacar que para recibir contención psicológica del programa “Te escuchamos” (activo desde el 20 de marzo de 2020), se puede llamar a la División Salud Mental y División Psicología a los teléfonos 430-6558 y 430-5538 de lunes a viernes de 8 a 14 .

También por whatsapp, de 8 a 20, de lunes a domingo, escribiendo un mensaje al 264-4839344. El mismo debe contener nombre, apellido completo, DNI, teléfono de contacto y localidad. Y la última opción disponibe es enviar un correo electrónico con la información completa al correo electrónico saludmental.msp@sanjuan.gov.ar.