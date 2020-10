Allende contestó a la intimación de Rivera Prudencio: 'Es una bravuconada'

Este fin de semana, Canal 13 dio a conocer la construcción de un edificio con cocheras, que prevé realizar el EPRE con recursos del Fondo PIEDE y del Fondo para la Interconexión de 500 kv. La legalidad de esto, debido a que son impuestos que paga el usuario para inversión en infraestructura eléctrica, fue puesta en duda por el diputado nacional, Walberto Allende. Esto generó malestar en el ente regulador, quien le envió una carta notarial al legislador.

'Creo que es un mensaje para el resto de los usuarios y eso mucho más grave. A la solicitud de la documentación y presentación ante el Tribunal de Cuentas las hice en carácter de usuario así que la presentación de Rivera Prudencio en mi contra es un mensaje para el resto de la sociedad. No se entiende, no he hecho ni una denuncia, solo solicité información para interpretar si corresponde este uso de fondos destinados a obras de infraestructura', afirmó Allende.

La intención del diputado, según expresó en Canal 13, es que el Tribunal de Cuentas aclare si los recursos de la Línea 55 y del PIEDE pueden ser usados para esta obra, además de que la considera inoportuna en contexto de pandemia. 'Me llegó una carta notarial, en fuertes términos, como si no tuviera derecho a solicitar información o a expresar mi opinión. Si el directorio del EPRE se siente agraviado que presente en la Justicia lo que crea conveniente', agregó.

Allende consideró que la respuesta del EPRE, a través de una carta notarial, es una bravuconada porque el ente regulador debe ser controlado. 'Solo solicite información sobre la legalidad de la construcción de este edificio, con cocheras exclusivas para el directorio, con salas y equipamientos completos. A mí me parece que por la crisis que se vive por la pandemia, es inoportuno comenzar la construcción de nuevas oficinas para el ente regulador', expresó.

Por último, el diputado nacional destacó que tuvo que hacer la presentación como usuario y cuando obtuvo la información le pidió al Tribunal de Cuentas que se expida sobre la legalidad de destinar estos fondos para esto. 'Antes, cuando el vocal de Tribunal, Enrique Conti, pidió rendición de cuentas, también dijo Rivera Prudencio que era una cuestión política, siendo que no es así. Considero que no es el momento para esta construcción', concluyó Allende.