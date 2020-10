El emotivo legado de Lara que le da fuerza para seguir a sus padres

Lara Agüero, la nena de 9 años asesinada por un pitbull en el barrio Maliman, dejó como legado su amor por las plantas. Ella misma hizo una huerta en el fondo de su vivienda, donde plantó un limón, un pomelo y demás semillas. Sus padres recordaron en Canal 13 la pasión que tenía la pequeña para cuidar su siembra.

'A ella le encantaban sus plantas, que nosotros seguimos cuidando. Ella no molestaba, no era de andar en la calle. Recuerdo que le hinchó tanto al padre para que busque las semillas para hacer su huertita', rememoró Bárbara, su madre, quien se emociona cada vez que se acuerda de su pequeña Lara.

Por otro lado, la familia de la niña lamentó que los dueños del pitbull no se acercaron en ningún momento a hablar con ellos sobre lo sucedido. 'Ya no los quiero ver y menos ahora que andan diciendo que los amenazamos. No sé si serviría una muestra de arrepentimiento, pero creo que sería otra cosa', agregó.

Cabe recordar que días atrás los vecinos del barrio Maliman hicieron una marcha para pedir que la familia dueña del pitbull se vaya de su vivienda. 'Yo me quedo callada porque todos tenemos derecho a vivir en un lugar pero ahora si quiero que se vayan del barrio', manifestó Bárbara.

Asimismo, la familia de Lara apuntó contra Filomena Noriega, abogada de Brian Silva, por decir ante la prensa que su cliente es amenazado por los Agüero. 'Es mentira, en la casa de ellos hay custodia policial, no se puede ir a amenazar. Es muy mediática', sostuvo el padre de la nena.

La familia de Lara fue convocada por la jueza del 3er Juzgado Correccional, Mónica Lucero, quien les explicó por qué excarceló a Brian Silva. 'Le preguntamos por qué le dio la libertad sin escucharnos y nos dijo que el delito es excarcelable y que así es el proceso pero nada devolverá a mi hija', contaron los padres.